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影／基隆提燈可愛版小花鼠喧賓奪主 集滿6年市長春聯可抽獎

2020-01-21 15:43聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

快過年了，基隆市政府今天發表基隆限定「花布發財鼠」小提燈，主提燈還附上一隻可愛版小花鼠，套在指頭上，或是別在頭髮上，都很卡哇伊，讓人愛不釋手。林右昌還在臉書舉辦抽獎活動，只要找出從2015年起的市長春聯或紅包，合照後上傳到林右昌臉書，就可以參與抽獎，有機會抽中20本「市長的口袋食堂」美食書，截止時間是1月22日上午11時。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯指出，花布發財鼠小提燈，2月6日起一連三天，在基隆市東、西岸旅遊服務中心，供民眾免費索取，限量600份，送完為止。

新春期間東、西岸旅遊服務中心不打烊，更加碼推出「基隆好運福袋」，即日起到基隆市18家借問站，及陽明海洋文化藝術館，和平島公園，海科館消費，大年初一下午2點起，憑消費收據到旅遊服務中心兌換「基隆好運福袋」限量60份，還有20本2020年日曆手冊等。

林右昌對套指小花鼠愛不釋手，他除了祝大家新的一年好運數不完，也特別在臉書舉辦抽獎活動，民眾只要找出從2015年起的市長春聯或紅包，合照後上傳到林他的的臉書，就可以參與抽獎。最大獎是林市長親手揮毫的庚子年「瑞風亨祥」春聯，另外還有20本的「市長的口袋食堂」美食書，截止時間是1月22日上午11時。

基隆市長林右昌上任後，每年春聯都別出心裁，繼「基地昌隆」、「盛發萬年」、「福佑利豐」，「喜臨旺來」，「富泰康寧」，今年鼠年是是「瑞風亨祥」，他說，希望祥瑞的風，吹進每戶市民家中，每個人都吉祥福氣、圓滿平安。

基隆市政府今天發表基隆限定「花布發財鼠」小提燈，主提燈還附上一隻可愛版小花鼠，套...
基隆市政府今天發表基隆限定「花布發財鼠」小提燈，主提燈還附上一隻可愛版小花鼠，套在指頭上，或是別在頭髮上，都很卡哇伊，讓人愛不釋手。記者吳淑君／攝影
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基隆市政府今天發表基隆限定「花布發財鼠」小提燈，主提燈還附上一隻可愛版小花鼠，套...
基隆市政府今天發表基隆限定「花布發財鼠」小提燈，主提燈還附上一隻可愛版小花鼠，套在指頭上，或是別在頭髮上，都很卡哇伊，讓人愛不釋手。記者吳淑君／攝影
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基隆市政府今天發表基隆限定「花布發財鼠」小提燈，主提燈還附上一隻可愛版小花鼠，套...
基隆市政府今天發表基隆限定「花布發財鼠」小提燈，主提燈還附上一隻可愛版小花鼠，套在指頭上，或是別在頭髮上，都很卡哇伊，讓人愛不釋手。記者吳淑君／攝影
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基隆林右昌春聯

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