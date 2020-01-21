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走春打卡 花蓮客城田野藝術季有稻草藝術有花海

2020-01-21 11:57聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

過年何處去，結合稻草裝置藝術及金黃花海的花蓮縣玉里鎮「客城田野藝術季」正熱鬧展開，在當地知名地景客城鐵橋旁已收割田間，鋪上大量粗，以巨人餐桌為主題，展出7件巨型尺寸的稻草裝置藝術，可以走進巨型咖啡杯拍照打卡，相當有趣。

花蓮縣玉溪地區是縣內重要米倉，更是全台單一產區最高的稻米產區，玉溪地區農會號召地景設計、青農、稻草編織等團隊，用1.5噸的稻草，設計7座稻草藝術裝置及遊藝設施，放在二期稻作的收割田間，向大地與辛勤的農民致敬。

7件稻草裝置藝術都是生活中常見用品，每件都是巨人尺寸，像是比一層樓還高的電鍋、可以坐全家人的咖啡杯、超大茶壺等，讓人看了會心一笑，遊客可以直接走到田裡面，與裝置藝術品互動，還有超療癒的遊樂遊憩區，鋪上厚達5公分的粗糠與乾稻草，讓小朋友隨意翻滾彈跳，親近大地。

客城田野藝術季展出地點在玉里鎮興農路旁，鄰近客城鐵橋處，展期一直到2月3日。

此外，在玉里鎮193縣道106.7公里處的稻田，還有美麗花海。玉溪地區農會在193縣道旁種下向日葵、油菜花，向日葵花田已經綻放，油菜花也預計農曆春節期間盛開。

玉溪地區農會表示，向日葵花海位於客城鐵路橋東側，沿著台30線過興農橋旁的客城稻草藝術節會場，再走一段路就可抵達，花田面積約15公頃，193縣道旁東豐地區的花海更大，將近30公頃，歡迎民眾趁著春節假期閤家走春。

花蓮玉溪地區農會舉辦的客城田野藝術季，展出超大型的稻草電鍋，讓人看了會心一笑。圖...
花蓮玉溪地區農會舉辦的客城田野藝術季，展出超大型的稻草電鍋，讓人看了會心一笑。圖／玉溪地區農會提供
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花蓮玉溪地區農會舉辦的客城田野藝術季，展出可坐進一家人的大型咖啡杯。圖／玉溪地區...
花蓮玉溪地區農會舉辦的客城田野藝術季，展出可坐進一家人的大型咖啡杯。圖／玉溪地區農會提供
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花蓮玉溪地區農會舉辦的客城田野藝術季，以巨人的餐桌為主題，有多件大型稻草裝置藝術...
花蓮玉溪地區農會舉辦的客城田野藝術季，以巨人的餐桌為主題，有多件大型稻草裝置藝術品。圖／玉溪地區農會提供
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裝置藝術菜花花田

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