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台東卑南溪水覆蓋完成濕潤 春節讓遊客吸到好空氣

2020-01-21 09:59聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東卑南溪因冬季水量減少，又適逢春節連假到來，避免風吹造成揚塵引起風飛沙影響空品，縣環保局改變防制策略做法以分區供水濕潤河床，目前已完成，讓遊客春節來台東遊玩吸到好空氣。

縣環保局表示，隨時調整卑南溪河床水覆蓋的水量及流況，協調台東農田水利會與水利署第八河川局，改變現有河川水量及水路引用分配方式與排程，讓水源充分利用，濕潤河床。

呼籲民眾可以利用環保局設置的9處LED電子看板或上網瀏覽卑南溪空氣品質監測網，也可使用手機下載「揚塵一把罩」，掌握最新揚塵即時資訊。

台東卑南溪湖床春節前夕完成水覆蓋濕潤，讓遊客春節來台東遊玩吸到好空氣。圖／台東縣...
台東卑南溪湖床春節前夕完成水覆蓋濕潤，讓遊客春節來台東遊玩吸到好空氣。圖／台東縣政府提供
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台東春節農田水利會

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