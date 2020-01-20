影／羅東小鎮迎新春今晚點燈 來看全國最大紅燈籠

宜蘭羅東經典小鎮迎新春，大紅燈籠高高掛，鎮公所今晚在中山公園及中興路舉辦點燈儀式，由鎮長吳秋齡搭乘升降梯，打扮成「財神爺」在燈籠最高處放置金元寶，點亮這座號稱全國最大的紅燈籠，提早感受年節喜氣。

鎮公所在羅東中山公園、興東路、鎮公所前等廣場裝設春節燈飾，主燈以「羅東迎春，鼠年吉祥」為名，結合鎮內8所國中小學生手繪1200顆燈籠，再加上其他周邊裝飾燈籠共計約2000顆，打造高度13公尺、直徑10公尺巨型創作，為全國最大的紅燈籠。

主燈以跳燈設計，民眾可欣賞燈飾變煥之美，在主燈四周配合中山公園水池上方小山地形，以向內傾斜的隧道加掛手繪燈籠，走在隧道內除欣賞燈籠繪圖外，從隧道往外觀賞主燈，也有趣味。

除了主燈可以由內而外、各種角度的欣賞外，鎮公所在中興路與興東路間裝設有6座大燈柱，分別是吉祥座、迎春座、財運座、健康座、事業座、婚姻座，感受不同以往的新年布置，展期至3月1日。