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影／羅東小鎮迎新春今晚點燈 來看全國最大紅燈籠

2020-01-20 21:35聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭羅東經典小鎮迎新春，大紅燈籠高高掛，鎮公所今晚在中山公園及中興路舉辦點燈儀式，由鎮長吳秋齡搭乘升降梯，打扮成「財神爺」在燈籠最高處放置金元寶，點亮這座號稱全國最大的紅燈籠，提早感受年節喜氣。

鎮公所在羅東中山公園、興東路、鎮公所前等廣場裝設春節燈飾，主燈以「羅東迎春，鼠年吉祥」為名，結合鎮內8所國中小學生手繪1200顆燈籠，再加上其他周邊裝飾燈籠共計約2000顆，打造高度13公尺、直徑10公尺巨型創作，為全國最大的紅燈籠。

主燈以跳燈設計，民眾可欣賞燈飾變煥之美，在主燈四周配合中山公園水池上方小山地形，以向內傾斜的隧道加掛手繪燈籠，走在隧道內除欣賞燈籠繪圖外，從隧道往外觀賞主燈，也有趣味。

除了主燈可以由內而外、各種角度的欣賞外，鎮公所在中興路與興東路間裝設有6座大燈柱，分別是吉祥座、迎春座、財運座、健康座、事業座、婚姻座，感受不同以往的新年布置，展期至3月1日。

鎮公所配合春節燈飾，還辦理網路抽獎活動，即日起至1月30日只要與羅東迎春的各種燈飾合照上傳觀光所臉書專頁，照片人物不可打馬賽克，並留言「2020最大燈籠在羅東」，有機會在31日參與網路抽獎，預計抽出10名幸運兒，每名贈送100元聯合勸募禮券。活動辦法請見觀光所粉絲專頁

宜蘭羅東經典小鎮迎新春，大紅燈籠高高掛，鎮公所今晚在中山公園舉辦點燈儀式，點亮這...
宜蘭羅東經典小鎮迎新春，大紅燈籠高高掛，鎮公所今晚在中山公園舉辦點燈儀式，點亮這座號稱全國最大的紅燈籠，提早感受年節喜氣。圖／鎮公所提供
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宜蘭羅東經典小鎮迎新春，大紅燈籠高高掛，鎮公所今晚在中山公園舉辦點燈儀式，點亮這...
宜蘭羅東經典小鎮迎新春，大紅燈籠高高掛，鎮公所今晚在中山公園舉辦點燈儀式，點亮這座號稱全國最大的紅燈籠，提早感受年節氣氛。圖／鎮公所提供
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