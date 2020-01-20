池上建稻米乾燥中心 劉櫂豪爭取2700萬補助

台東池上稻米名聞遐邇，但農民收成稻穀後的乾燥設備老舊，農會透過鄉公所向花東基金申請補助，在立委劉櫂豪協助爭取下，行政院補助新台幣2700萬元建置稻米乾燥中心。

池上鄉公所爭取花東基金補助2700萬元辦理「發展池上鄉區域稻米產業乾燥中心建設計畫」，由池上鄉農會擬訂牧野段1萬2800多平方公尺土地設置稻穀乾燥加工調製乾燥中心，將有助農民降低稻穀乾燥成本、提升品質，促進產業價值。

民主進步黨籍立委劉櫂豪今天表示，池上鄉稻米栽培面積達1600公頃，一、二期稻作合計濕穀2萬餘公噸，目前因農村勞力短缺，稻農已不再自行日曬稻穀，幾乎全面運至農會繳交公糧或出售當自營糧，近年又增加種植面積，但池上鄉農會稻穀乾燥設備於民國80年間設立至今，設備老舊亟需汰舊換新。

他指出，農會擬訂計畫於牧野段土地規劃設置稻穀乾燥加工調製乾燥中心，發展節能減碳烘乾加工方式，以及將廢棄粗糠再利用，充分降低乾燥成本，提升稻穀乾燥品質。

劉櫂豪表示，池上鄉稻米品質優良，穀價為全國之冠，具有市場主導地位，兼具穩定糧價的功能，因此需要加速投資相關設備，以提升經濟規模，穩定農民收益。經他積極協助爭取，行政院核定補助2700萬元。