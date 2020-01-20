親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

林右昌：館長不必道歉 願上直播聊體育產業發展

2020-01-20 16:44聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

知名健身網紅「館長」陳之漢，想來基隆展店開健身房，18日卻開直播痛批基隆市政府「選前說可以、選後就不行」，基隆市政府昨天罕見發聲明，引起軒然大波，館長昨晚向林右昌道歉，坦承沒見過林右昌，但沒說到底是誰牽的線。市長林右昌下午回應表示，館長不用道歉，一開始可能有一些誤解，因為，沒有人能代表基隆市政府，也沒有人能代表他。

「館長跟你道歉，你接受嗎？」記者問，林右昌下午參加首張郵輪保單上市記者會，會後聯訪他一度想調頭走人不回應，但後來又停下腳步受訪。

林右昌說，其實館長不用道歉，他覺得本來一開始可能有一些誤解和誤會，因為，「沒有人能代表基隆市政府，也沒有人能代表我」。

也許有某某人士去跟他招商，不過，絕對不是他個人，也不是基隆市政府，但是說實在，他非常歡迎任何人到基隆來投資，這是求之不得的事情，有人要來投資都非常歡迎，有相關需要協助的地方，他們都會盡量來協助。

林右昌說，館長提到World Gym進基隆受到市府大力幫忙，這可能是誤會，這個案子地主是台航，是私人地主，也是台航去招商的，不是基隆市政府，他想這是很大的誤會。

如今，誤會解開了，就好了，館長也不需要道歉，如果有機會，館長可以邀他上直播節目，去聊一聊，也許可以聊出更多體育產業發展想法也不一定，大家可以一起來努力。

台灣航業股份有限公司位於義六路和信六路土地閒置多年，經基隆市政府提議，台航和World Gym簽約20年，將土地租給World Gym，World Gym投資2億5千萬元，興建1200坪、地上4層的運動健身旗艦店，已營業年餘，生意不錯。

知名健身網紅「館長」陳之漢，想來基隆展店開健身房碰壁，砲火四射，市長林右昌表示，...
知名健身網紅「館長」陳之漢，想來基隆展店開健身房碰壁，砲火四射，市長林右昌表示，一開始可能有一些誤解，因為，沒有人能代表基隆市政府，也沒有人能代表他。記者吳淑君／攝影
分享

基隆館長林右昌

延伸閱讀

館長向林右昌道歉 酸諷：市長助理可能是國民黨...

允諾租2000坪給館長開健身房 林右昌：是否...

林右昌再忙每年都到李媽媽家圍爐吃水餃 背後藏...

「台版築地」崁仔頂魚市春節到買氣旺 林右昌發...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

過年到宜蘭三星鄉走春 免費送可愛發財鼠巧克力

2020-01-20 16:48

舉發違規4分之1是民眾檢舉 違停、未依規定打方向燈最多

2020-01-20 15:48

梅花湖電動車多次撞傷人 冬山鄉鐵了心下令禁用

2020-01-20 11:41

館長向林右昌道歉 酸諷：市長助理可能是國民黨偽裝

2020-01-20 11:28

疏導東海岸春節交通 台東警22至29日共8天交管

2020-01-20 10:21

基市海洋廣場 4月增建開工

2020-01-19 23:12

提升救災能量 花蓮設山水域、救護義消分隊

2020-01-19 23:09

春節聰明搭 客運祭北宜、北花優惠

2020-01-19 23:04

永安搗年糕 外籍客意外同樂

2020-01-19 23:04

參觀「幸福宅」 民眾怨新家髒亂

2020-01-19 23:03

太平溪堤頂大道今通車 饒慶鈴：續推延伸計畫到檳榔橋

2020-01-19 21:03

台東幸福宅交屋延宕 縣府：一定完好交屋再送家具

2020-01-19 20:13

基隆海洋廣場要增建了 都發處長：以後還會有臨海階梯

2020-01-19 19:29

爭取水域開放闖入梅花湖划舟 宜蘭縣府勸不聽依法開罰

2020-01-19 18:59

宜蘭縣民獨享優惠 憑身分證不限消費金額送Q版財神爺

2020-01-19 18:06

影／為太平溪路堤共構通車剪綵 馬英九慶幸饒慶鈴選上台東縣長

2020-01-19 17:11

中選會頒發當選證書 傅崐萁：結合中央地方做好建設

2020-01-19 15:39

影／台東永安今全村搗年糕 濃濃年味引外籍遊客同樂

2020-01-19 14:33

新港奉天宮單車環島祈福 傳統宮廟文化結合休閒單車

2019-12-29 13:07
看更多

熱門文章

比館長還狂！台南地表最強韓粉出爐 花近千萬元反貪汙

2020-01-20 07:34

苗栗出4名立委 民眾黨賴香伶時力王婉諭將設服務據點

2020-01-19 18:14

紫南宮鼠年錢母夯遭轉賣 廟方：恐賣掉自身福氣

2020-01-19 20:28

館長向林右昌道歉 酸諷：市長助理可能是國民黨偽裝

2020-01-20 11:28

林右昌：館長不必道歉 願上直播聊體育產業發展

2020-01-20 16:44

基市海洋廣場 4月增建開工

2020-01-19 23:12

台東幸福宅交屋延宕 縣府：一定完好交屋再送家具

2020-01-19 20:13

保母家裝監視器 被批侵害隱私權 台南市府刪條文

2020-01-19 23:42

台南寶美樓引關注 文化界：還有多少老屋被包起來

2020-01-19 19:21

跟國安團隊道別 韓國瑜：青山不改綠水長流

2020-01-19 22:40

健豪印刷尾牙 總經理偕友人捐警消共8百萬元

2020-01-19 18:30

北市規畫蓋新總圖 柯文哲指要多參訪不應閉門造車

2020-01-20 09:41

彰化市15家爌肉名店 尬故宮人氣國寶「肉形石」

2020-01-20 12:31

基隆海洋廣場要增建了 都發處長：以後還會有臨海階梯

2020-01-19 19:29

台南寶美樓重見天日引討論 與安平追想曲竟有關係

2020-01-19 19:33

「不要放棄」10年前曾流落街頭 他如今擔任志工助人

2020-01-19 19:31

梅花季落幕 桃園角板山粉嫩櫻花接力開

2020-01-19 19:01

影／看狗抓耗子！甘蔗田土狗抓田鼠緊張刺激

2020-01-20 15:50

桃園車站前蔣公銅像 移往大溪

2020-01-19 23:51

南下與韓國瑜拜訪獨居老人 甄珍：永遠支持市長

2020-01-20 11:44

麗寶秀泰影城進台中山海線 前兩天場場安滿

2020-01-20 13:19

黃珊珊艋舺夜市推e化 體驗一機對多店點餐機

2020-01-19 21:11

環狀線試營運 新店十四張加速發展

2020-01-20 16:33

11月還促銷…台南北區泳池SPA會館停業 會員不滿喊告

2020-01-20 10:21

西港慶安宮今送春聯 除夕夜發7千個歲錢紅包

2020-01-19 22:07

太平溪堤頂大道今通車 饒慶鈴：續推延伸計畫到檳榔橋

2020-01-19 21:03

梅花湖電動車多次撞傷人 冬山鄉鐵了心下令禁用

2020-01-20 11:41

新北捷運環狀線 納入TOD策略

2020-01-19 23:08

竹市直達桃機客運 2月6日開通

2020-01-19 23:54

影／台南女就服員激似藝人隋棠 老闆搶著幫她介紹對象

2020-01-20 12:57

市場、夜市太髒 柯文哲發豪語改革

2020-01-19 23:09

彰化市靠雙塔可以吃一天 又有伏流井度供水年關

2020-01-20 09:30

寶美樓 日治時期酒家飄咖啡香

2020-01-19 23:16

迪化街牛軋糖疑坑客 官方今巡查多攤沒標價

2020-01-20 16:51

中壢搭客運超複雜 在地達人來教你

2020-01-19 23:46

天未亮就出門 韓國瑜連訪3市場

2020-01-19 23:40

願參加國民黨改造 饒慶鈴：九二共識不可廢但要有意義

2020-01-20 16:49

偕里長發白米、寫春聯 秦詩雁展現深耕鳳山決心

2020-01-20 00:16

愛心感人 台南建設公司老闆夫婦連捐3輛救護車

2020-01-20 17:02

爭取水域開放闖入梅花湖划舟 宜蘭縣府勸不聽依法開罰

2020-01-19 18:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top