林右昌：館長不必道歉 願上直播聊體育產業發展

知名健身網紅「館長」陳之漢，想來基隆展店開健身房，18日卻開直播痛批基隆市政府「選前說可以、選後就不行」，基隆市政府昨天罕見發聲明，引起軒然大波，館長昨晚向林右昌道歉，坦承沒見過林右昌，但沒說到底是誰牽的線。市長林右昌下午回應表示，館長不用道歉，一開始可能有一些誤解，因為，沒有人能代表基隆市政府，也沒有人能代表他。

「館長跟你道歉，你接受嗎？」記者問，林右昌下午參加首張郵輪保單上市記者會，會後聯訪他一度想調頭走人不回應，但後來又停下腳步受訪。

林右昌說，其實館長不用道歉，他覺得本來一開始可能有一些誤解和誤會，因為，「沒有人能代表基隆市政府，也沒有人能代表我」。

也許有某某人士去跟他招商，不過，絕對不是他個人，也不是基隆市政府，但是說實在，他非常歡迎任何人到基隆來投資，這是求之不得的事情，有人要來投資都非常歡迎，有相關需要協助的地方，他們都會盡量來協助。

林右昌說，館長提到World Gym進基隆受到市府大力幫忙，這可能是誤會，這個案子地主是台航，是私人地主，也是台航去招商的，不是基隆市政府，他想這是很大的誤會。

如今，誤會解開了，就好了，館長也不需要道歉，如果有機會，館長可以邀他上直播節目，去聊一聊，也許可以聊出更多體育產業發展想法也不一定，大家可以一起來努力。