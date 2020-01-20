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舉發違規4分之1是民眾檢舉 違停、未依規定打方向燈最多

2020-01-20 15:48聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警三分局統計2019年共舉發交通違規近2萬件，其中超過4分之1的案件是民眾檢舉。分析檢舉項目以違規停車最多，其次是轉彎、變換車道未使用方向燈。

警三分局今天表示，統計去年交通違規舉發件數共1萬9178件，其中員警當場攔停或拍照逕行舉發1萬3709件，民眾檢舉舉發5469件。違規罰鍰最少300元，最多18萬元。

警方針對易肇事路段及治安要點編排勤務路檢稽查，員警主動攔查、逕行舉發案件中，民眾違規態樣以違規停車7082件最多，超速行駛2996件居次，未依標誌標線號誌指示行駛1267件，酒後駕車則有160件。

交通違規檢舉專區舉發案件共5469件，分析檢舉項目以違規停車2251件最多，轉彎、變換車道未使用方向燈814件居次，再其次是未依標誌標線號誌指示行駛485件。

員警舉發熱點以八堵路2285件最多，源遠路1576件次之，暖暖街1175件再次之。民眾檢舉路段以源遠路614件最多、明德一路502件次之，接著是八堵路384件。

警方說，無論員警舉發或民眾檢舉違規，都以違規停車件數最多。路邊違規停車不僅占用車道有礙市容，也會使道路容量縮減，造成車流壅塞，更可能影響駕駛人行車安全視距，衍生交通事故。

警三分局表示，今年取締重大交通違規，除著重併排及公車站牌、人行道、岔路口等違停，也會針對行人違規穿越道路、汽機車行經斑馬線不暫停禮讓行人優先通行加強取締，藉由提升執法力道，維持交通順暢、防止事故發生。

基隆市警三分局舉發交通違規案件中，以違規停車最多。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警三分局舉發交通違規案件中，以違規停車最多。記者邱瑞杰／攝影
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交通違規

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