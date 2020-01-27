春節何處去？新公路蘇花改 串出9處鮮景點

今年年初蘇花改公路全線通車，蘇澳到花蓮的行車時間估計將可省近一小時的時間，而公路沿路景點除了大多數人熟知的東岸自然景色外，也有具有特色的人文園區及許多的生態園區值得探訪。

1. 白米社區

白米社區周圍圍繞出產製作水泥原料的白色礦石的水泥廠，以及白米仔產量全國第一。而白米木屐文化館是由台肥宿舍改裝的舊館舍外觀，並保有當年居民就地取材，以當地石頭拼貼成的壁畫，相當具有當地特色。白米木屐文化館分為三館，一館展示各式木屐，二館是藝品店，三館則設有木屐教室，除了展示品外，也有訂做木屐的體驗。

白米社區(白米木屐村) 地址：宜蘭縣蘇澳鎮永春路174號

白米木屐文化館是由台肥宿舍改裝的舊館舍外觀。圖片來源／ 白米木屐館 分享 facebook

2. 東岳湧泉

東岳湧泉為北迴鐵路雙軌工程動工時所挖到的泉脈，自然湧出的泉水水溫約維持在14-16度左右，水深最高約50公分，由於當地政府並未在此做特別的規劃，不過附近仍有停車空間及公廁。

東岳湧泉 地址：宜蘭縣南澳鄉東岳村蘇花路三段(東澳國小後方)

東岳湧泉美景環繞，水質沁涼，每到夏天就吸引不少觀光客。 記者吳佩旻／攝影 分享 facebook

3. 蛇山生態步道

蛇山步道堪稱為全台灣最短的休閒健康步道，全長約800公尺，當初當地居民以人工方式把舊有的產業道路及舊鐵路橋相連結，而開發出的一條步道。步道入口位於東岳村，出口則在東岳湧泉旁，另外蛇山在泰雅族語為「 Babaw Kulu」有「聚寶盆」之意，也指步道擁有豐富的生態及動植物資源，由於地形如一條蛇蜿蜒，因此命名蛇山。

蛇山生態步道 地址：宜蘭縣南澳鄉東岳路31號 (步道入口處)

4. 東澳灣沙灘

東澳灣沙灘為東澳南溪與東澳北溪從山中流經東澳最後注入太平洋，並於海口形成一抹新月狀的海灣。東澳灣北起烏巖角，南至烏石鼻，海灣狀似凹形港澳，全長綿延約兩公里，其最南端的粉鳥林漁港。

東澳灣沙灘 地址：宜蘭縣蘇澳鎮北起烏巖角，南至烏石

5. 粉鳥林漁港

粉鳥林漁港是位於烏石鼻的僻靜漁港，而「粉鳥」在台語當中指的是鴿子，當地人是以鴿子棲林命名此地，漁港旁邊則有條小路能通往海岸，也是近年來爆紅的粉鳥林神秘海灘。

粉鳥林漁港 地址：宜蘭縣南澳鄉蘇花路三段東澳灣

粉鳥林漁港，有著清澈的粉藍色海水，扇形彎彎的沙灘。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook

6. 南澳農場露營

周邊山林、溪流、海岸等自然景觀資源豐富的南澳農場位在蘭陽平原最南端，面積廣達44.6公頃，基地地勢平坦、幅員完整、氣候溫和宜人，設有露營營地、停車場等基礎服務設施，適合從事生態旅遊露營、團康等活動。

南澳農場露營 地址：宜蘭縣蘇澳鎮海岸路92號

南澳農場位在山林間，是宜蘭縣露營勝地。 圖／宜蘭縣政府提供 分享 facebook

7. 台泥和平廠休憩園區

台泥和平廠位在蘇花改谷風隧道及中仁隧道間，是台泥集團計畫分階段打造「生態循環工廠」，而第一階段園區含有太陽能「和平花」裝置藝術、DAKA市集、水泥職人設計所、收集百種鳳林品種的百鳳園、碳捕獲試驗場等區域，免費開放參觀。廠區設計風格以清水模、簡約風為主軸，其中「百鳳園」種植約100種、上千株鳳梨科植物，為植物保種中心首度跨足到台灣東部的合作成果。

台泥和平廠休憩園區 地址：花蓮縣秀林鄉和平村和平 263 號

台泥集團在花蓮和平水泥廠內打造DAKA園區。記者王燕華／攝影 分享 facebook

8. 花蓮海崖谷露營休閒園區

花蓮海崖谷露營休閒園區於2019年底才開始試營運，園區設有豪華帳篷，也採用採歐風造景，也設置多款造形椅、旋轉椅，及月亮鞦韆，不過由於園區目前未提供停車空間，且每日實施控管在園人數150人。

海崖谷露營休閒園區 地址：花蓮縣鹽寮村大坑51-5號 (遠雄海洋公園旁)

9. 亞泥生態園區

位在太魯閣國家公園旁的亞泥生態園區，園區分為「蝴蝶」、「竹節蟲」及「原生植物」三大主題，而蝴蝶園區分為「戶外蝴蝶園區」及佔地約600坪隻「網室蝴蝶園區」，裏頭飼育數十種本圖土蝴蝶，及國家三級保育類黃裳鳳蝶。竹節蟲園區則佔地60坪，為封閉式竹節蟲展示區，此區則育有數十種台灣本土及國外竹節蟲。另外原生植樹園區佔地一頃，園區涵蓋全島低中高海拔台灣本土植物。

亞泥生態園區 地址：花蓮縣新城鄉新興路125號