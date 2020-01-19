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台東幸福宅交屋延宕 縣府：一定完好交屋再送家具

2020-01-19 20:13聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

台東縣政府為幫助民眾一圓買房夢，3年多前推出首批平價住宅，興建300戶平價幸福住宅，承諾讓承購戶春節前進住，開心過新年，但因工程一再延宕，將延到今年2月下旬，心情不是很好的住戶日前還發現未來新家髒亂汙穢不堪，在臉書社群貼文「允滿錯愕及驚嚇」。

對此，台東縣建設處處長許瑞貴及承包商明正營造今天都出面為工程延宕致歉，也澄清部分承購戶反映「新家」髒亂、屋內設施破損、粉刷不均、廁所積滿糞便及檳榔渣等，是12天前的局部狀況，與工程品質無關，是因工人使用，工地管理有疏失，這部分連日來已全數清洗還原，一定在2月下旬，將完好全新的房子交給承購戶點交。

許瑞貴今天也表示，原定去年10月交屋，因工程延宕70餘天，縣府會依約按日罰廠商每日75萬元，至於縣府違約延遲交屋部分，也會依合約按日現金賠償承購戶，且為表示誠意，交屋後，縣長饒慶鈴將代表縣府致贈每一承購戶家具用品，且不會寒酸。

幸福住宅位在台東市康樂火車站、台灣史前文化博物館旁，由縣府出資8億元興建，每戶售價約200多萬元至400萬元之間，2016年9月動工，工程一再延宕，總算目前進度達99%，預定2月下旬交屋，縣府本月7日開放參購戶參觀。

「3年了，終於等到參觀日，看自己所承購的房子，允滿錯愕及驚嚇」！有承購戶參觀後，在臉書台東大小事及就是愛台東等社群貼出照片，屋內到處是瑕疵及補丁，塑膠門框被撞破，電燈開關脫落，插座未伏貼壁面，壁磚到處檳榔汁，窗戶不能關，也無法上鎖；馬桶令人作嘔、到處有酒罐與菸蒂、排水孔生鏽，牆壁留有三字經。

台東縣政府建設處表示，台東幸福住宅正進入最後收尾完工階段，日前承購戶發現髒亂問題...
台東縣政府建設處表示，台東幸福住宅正進入最後收尾完工階段，日前承購戶發現髒亂問題，連日來已改善，保證2月下旬完好全新交屋。記者羅紹平／攝影
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台東縣政府建設處表示，台東幸福住宅正進入最後收尾完工階段，日前承購戶發現髒亂問題...
台東縣政府建設處表示，台東幸福住宅正進入最後收尾完工階段，日前承購戶發現髒亂問題，連日來已改善，保證2月下旬完好全新交屋。記者羅紹平／攝影
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台東縣政府推出的平價「幸福住宅」不僅一再延遲交屋，日前還被承購戶發現新家髒亂不堪...
台東縣政府推出的平價「幸福住宅」不僅一再延遲交屋，日前還被承購戶發現新家髒亂不堪，部分設施破損。圖／取自臉書台東大小事
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台東縣政府建設處表示，台東幸福住宅正進入最後收尾完工階段，日前承購戶發現髒亂問題...
台東縣政府建設處表示，台東幸福住宅正進入最後收尾完工階段，日前承購戶發現髒亂問題，連日來已改善，保證2月下旬完好全新交屋。記者羅紹平／攝影
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台東縣政府推出的平價「幸福住宅」不僅一再延遲交屋，日前還被承購戶發現新家髒亂不堪...
台東縣政府推出的平價「幸福住宅」不僅一再延遲交屋，日前還被承購戶發現新家髒亂不堪，部分設施破損。圖／取自臉書台東大小事
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台東火車站

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