爭取水域開放闖入梅花湖划舟 縣府勸不聽依法開罰

宜蘭好山好水，部分民間人士為了爭取湖域開放及從事水上運動，今天在沒有申請情況下，前往梅花湖上划舟。縣府人員勸導對方不聽，決定依法開罰。

今天大約30人到梅花湖風景區湖畔，縣府人員昨天得知此事，派人到場了解，連同警方勸導一行人不要違規從事水上活動，但對方不聽勸告，陸陸續續把獨木舟、立式划槳SUP及一艘帆船下水，順時針繞湖一圈，執法人員拍照進行取締。

縣政府2017年11月6日公告，依據發展觀光條例及水域活動管理辦法，規定縣內龍潭湖與梅花湖水域，除非取得區域小船經營許可，或是經縣府許可的競賽、練習及其他大型活動外，禁止從事水域遊憩活動。

縣府工商旅遊處表示，基於安全與維護生態環境，以及保障其他遊客的遊憩權益，凡是在龍潭湖與梅花湖從事水域活動，需事先申請核准，違反規定者，縣府依法開罰1萬元到5萬元。

據了解，訴求「水域解嚴」的水域活動愛好者，本月初就曾在龍潭湖划獨木舟，但地方人士對此行為有異見。