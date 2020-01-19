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宜蘭縣民獨享優惠 憑身分證不限消費金額送Q版財神爺

2020-01-19 18:06聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

蘇花改通車後，遊客開車到花蓮多數會在宜蘭蘇澳停留休息，不少觀光工廠搶商機，一米特創藝美食觀光工廠初一到初五推年節活動，包括迎財神、戳戳樂、打卡禮、特色小吃等；縣民請記得帶身分證，只要消費不限金額，即贈送「Q版財神爺」，遊客打卡可獲米巧克力酥片，每天前100名。

「一米特迎財神」好運黏年，宜蘭縣民到一米特不限金額消費即贈送Q版財神爺，內附最夯的珍珠奶茶麻糬，吃甜甜過好年，每天限前100名民眾；若非宜蘭縣民也有機會得到財神爺，只要消費滿660元，同樣可以把財神爺帶回家，吃完麻糬，財神爺當存錢筒用。

米糧亮點產品「米巧克力酥片」推出新包裝，為回饋消費者，到一米特參觀打卡即贈米巧克力酥片2片裝，裡面添加台灣紅藜，不僅可做為下午茶點心，還適合當早餐，每天限量100名。

一米特以麻糬為產品特色，以往需20人以上才能報名雪莓娘DIY，過年期間不用預約，「黏黏有餘DIY」雪莓娘現場報名，每場限量20名，活動時間依現場公告為主。

消費滿888元參加滿額戳戳樂一次，最大獎是米花說福袋，園區的創意春聯區增添年節氣氛、也推出祈願樹，還特別為孩童設置繽紛球池遊戲區；除上述活動外，一米特還安排特色小吃年節套餐組合，有小卷米粉、串丸子、甜不辣、肉粽、紅豆湯圓等，品嘗美食填飽肚子。

一米特觀光工廠舉辦「迎財神」好運黏年，宜蘭縣民到一米特消費不限金額，即贈送Q版財...
一米特觀光工廠舉辦「迎財神」好運黏年，宜蘭縣民到一米特消費不限金額，即贈送Q版財神爺，內附最夯的珍珠奶茶麻糬。圖／一米特提供
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到一米特觀光工廠打卡即贈米巧克力酥片，裡面添加台灣紅藜，不僅可做為下午茶點心，還...
到一米特觀光工廠打卡即贈米巧克力酥片，裡面添加台灣紅藜，不僅可做為下午茶點心，還適合當早餐。圖／一米特提供
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巧克力觀光工廠小吃

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