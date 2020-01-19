影／為太平溪路堤共構通車剪綵 馬慶幸饒慶鈴選上縣長

前總統馬英九今天上午到台東，為太平溪路堤共構「東49-1」縣道通車路跑頒獎及通車剪綵，馬英九致詞時自我解嘲說，要不是饒慶鈴當選台東縣長，這個他總統任內推動的台東重大建設，完工大概也不會找他來，讓台下民眾哈哈笑。馬英九強調，不論是地方施政或國政，政策都是延續性的，不能忘了前朝的付出與努力。

台東人期待許久的太平溪路堤共構工程今天上午11點舉行通車典禮，一早7點30分先舉行路跑活動，馬英九今天上午9點半到台東，受邀為路跑10公里組優勝選手頒獎。

頒獎前，馬英九致詞說，「任內在很多地方推動很多重大建設，在花蓮在宜蘭在其他地方，都這樣啊，像蘇花改通車、南迴公路拓寬通車，也沒有我，還有在宜蘭，八八風災時大同鄉有座橋損毀，是我核定重建，落成的時候，我已卸任，當地原住民朋友很熱情，雖然行政院長已來過，但還要再辦一次讓馬前總統來，就為我再辦一次通車典禮，我真的很感動。」

馬英九說：「不論地方或國政建設，都不能忘了前朝的努力與付出， 像我接任台北市長，我對陳水扁做得好的，我一路肯定，包括汙水下水道接管率、關渡自然公園及推動垃圾費隨袋徵收等，我每次講，都會先強調陳水扁推動的，再加上我自己做的」。