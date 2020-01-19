親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

過年小確幸！中油宣布 汽柴油明起每公升大降0.7元

影／台東永安今全村搗年糕 濃濃年味引外籍遊客同樂

2020-01-19 14:33聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

台東縣鹿野鄉永安村今天很有年味，村民與志工今天在永安社區活動中心舉辦新春搗年糕活動，摻有香蕉油的傳統米糕，香味四溢，令人垂涎三尺，連多位英國籍遊客也來體驗台灣農村早年過節氣氛。

永安村盧姓村民說，以傳統方式搗年糕，從白米磨漿、壓水、切片、熬煮到攪搗成糕，足足要花了1天時間，搗製年糕過程，摻淋香蕉油香味四溢，小時候最喜歡在大人蒸好年糕，剛拿出蒸籠放涼還在冒煙之際，趁大人不注意時，偷偷用筷子偷挖一塊，揉捏成團，一口一口品嘗，甜滋彈Q的滋味，至今難忘。

台東鹿野鄉永安村，這幾天很有年味！志工發動一起製作傳統年糕，永安社區發展協會常務監事廖正忠指出，這項搗年糕活動已持續15年，除了動員全村大人小孩一起來，返鄉的村民也加入行列，希望這項傳統讓下一代來傳承，同時感受過年的氣氛。

廖正忠說，村民先登記訂購的數量，統一採購原料降低成本，協會也會多做些送給當年的喪家，除喪祝福。一袋糯米漿用王斤的糯米來做，今年共需20斤的米做八百份，因此要煮40鍋。

郭姓村民表示，小時候家家戶戶都有大型的戶外灶，每到農曆年前，村裡家家戶戶搗年糕，且左鄰右舍「以工換工」方式，相互合作，誰家方便就在誰家搗年糕。

永安社區發展協會總幹事廖中勳表示，由於村內長輩非常憂心搗年糕的傳統會日漸式微，15年前恢復傳統，避免年節味越來越淡；每年活動搗好的近千個小年糕，都會分送給村內各戶人家，剩餘的則送給附近村落獨老，讓老人家也能感受到年節喜氣。

台東縣鹿野鄉永安村今天很有年味，村民與志工在永安社區活動中心舉辦新春搗年糕活動，...
台東縣鹿野鄉永安村今天很有年味，村民與志工在永安社區活動中心舉辦新春搗年糕活動，連英國遊客也慕名開心體驗。記者羅紹平／攝影
分享
台東縣鹿野鄉永安村今天很有年味，村民與志工在永安社區活動中心舉辦新春搗年糕活動，...
台東縣鹿野鄉永安村今天很有年味，村民與志工在永安社區活動中心舉辦新春搗年糕活動，連英國遊客也慕名開心體驗。記者羅紹平／攝影
分享
台東縣鹿野鄉永安村今天很有年味，村民與志工在永安社區活動中心舉辦新春搗年糕活動，...
台東縣鹿野鄉永安村今天很有年味，村民與志工在永安社區活動中心舉辦新春搗年糕活動，連英國遊客也慕名開心體驗。記者羅紹平／攝影
分享
台東縣鹿野鄉永安村今天很有年味，村民與志工在永安社區活動中心舉辦新春搗年糕活動，...
台東縣鹿野鄉永安村今天很有年味，村民與志工在永安社區活動中心舉辦新春搗年糕活動，連英國遊客也慕名開心體驗。記者羅紹平／攝影
分享
台東縣鹿野鄉永安村今天很有年味，村民與志工在永安社區活動中心舉辦新春搗年糕活動，...
台東縣鹿野鄉永安村今天很有年味，村民與志工在永安社區活動中心舉辦新春搗年糕活動，連英國遊客也慕名開心體驗。記者羅紹平／攝影
分享

香蕉台東英國

延伸閱讀

台中國光里連15年手作年糕 分享弱勢愛與關懷

食譜／農曆新年簡易年糕

勝利星村點燈 到眷村辦年貨

屏東最有年味的地方　來勝利星村賞燈、逛年貨

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

允諾租2000坪給館長開健身房 林右昌：是否誤會了

2020-01-19 11:50

櫻木花道平交道 鐵軌拍照要罰

2020-01-18 23:08

美食新天地／泰式年菜上桌 改良經典家鄉味

2020-01-18 23:07

軍方營區開放 悼太平輪71周年

2020-01-18 23:02

蘇花改通樂 花蓮觀光業搶新春商機

2020-01-18 23:02

台東「部落食尚網誌」官網平台正式上線

2020-01-18 14:25

合歡東峰飄霧淞 夢幻景致網友直呼太美了

2020-01-18 13:26

宜蘭春節8天計程車運費加成 起程150元比平時多30元

2020-01-18 13:20

蘇花改通車 南澳祕境之湯就等部落會議同意開放

2020-01-18 12:43

賀年俏皮風 花蓮市公所印製Duncan聯名春聯分送市民

2020-01-18 11:47

鄭麗君參加太平輪71周年追思 家屬：希望大家記住歷史

2020-01-18 11:46

宜蘭冬山河親水公園今年挖溫泉 最快明後年有湯泡

2020-01-18 11:45

新港奉天宮單車環島祈福 傳統宮廟文化結合休閒單車

2019-12-29 13:07
看更多

熱門文章

影／館長蘆洲發雞排人潮爆滿 馬路車塞爆小孩也走失

2020-01-18 16:10

高雄科技執法新增路口 鳳山台88線匝道2月上線取締

2020-01-18 17:51

新北捷運環狀線今天開放試乘囉！沿線吃喝玩樂看過來

2020-01-18 23:51

春節連假遊台中怕塞？ 暢行無阻看這裡

2020-01-19 09:10

品牌服飾贈80萬提貨券 台南分店封舘讓家扶兒選新衣

2020-01-18 16:43

環狀線今起開放試乘 沿線吃喝玩樂看過來

2020-01-19 07:52

人家乾淨又整齊 柯文哲發豪語：台北夜市、市場要改革

2020-01-19 09:45

桃園今年目標騎樓整平1500公尺 將優先做這些路段

2020-01-18 15:36

允諾租2000坪給館長開健身房 林右昌：是否誤會了

2020-01-19 11:50

機場客運2月6日通車 新竹市到桃機只要1小時

2020-01-19 10:59

北埔老街旁首座公有停車場 收費標準出爐22日起試營運

2020-01-18 14:55

影／環狀線免費試乘首日 板橋站有人排隊等門開

2020-01-19 10:22

敗部復活！兩年前以97票落敗 他再戰屏東鄉長補選勝出

2020-01-18 17:54

全台花況看過來！北台這裡櫻花大爆發 再不去就沒了

2020-01-19 08:00

影／千人遊行經學測考場秒靜音 屏東家長大讚好貼心

2020-01-18 16:34

韓國瑜一早視察果菜市場發紅包 有人歡迎有人嗆

2020-01-19 09:02

台東太麻里北新橋通車 兩地村民不再繞路了

2020-01-18 16:28

影／台南月津港燈節今晚啓燈 「水月風華」開幕表演驚豔

2020-01-18 20:11

50年代林園第一個考上大學的女孩 徐慧姬80歲回鄉出書

2020-01-18 21:31

90歲老婦花百萬挺新北消防 有生之年將持續回饋社會

2020-01-18 17:52

50公頃繽紛花海 來彰化體驗「數大便是美」

2020-01-18 15:32

違反水土保持法 苗栗縣泰安鄉違規數108年度增加率最高

2020-01-18 20:55

試乘環狀線板橋站擠爆 侯友宜：預計月底辦通車典禮

2020-01-19 12:23

新北環狀線試乘 民眾排隊搶搭

2020-01-19 10:50

嘉義市國中小候用校長、候用主任甄選結果名單公布

2020-01-18 19:36

影／「林聰明沙鍋魚頭，家的味道」新書發表三代林佳慧接棒

2020-01-18 18:10

1元變10元！盧秀燕鼠年小紅包 「錢鼠不盡」錢變多

2020-01-18 14:49

沈睡的「巨鮪來富」醒了 入夜閃耀勾起燈會時的悸動

2020-01-18 16:32

影／創意料理「寒國魚」讓韓粉吃免驚 撫慰失落心靈

2020-01-18 15:33

環狀線帶動房價上揚 國際飯店進駐

2020-01-18 23:45

影／歷經政治洗禮 于美人偏鄉送年菜「做正面事弭平傷口」

2020-01-18 16:33

影／環狀線試乘首日擠爆 侯友宜:柯市長回國再談通車

2020-01-19 11:58

影／台南新化年貨大街登場 黃偉哲「大口試吃」衝買氣

2020-01-18 16:54

金門新春假日花市好好玩 吸引民眾熱情參與

2020-01-18 18:57

快過年！昇恆昌邀書法大師寫春聯 免費送民眾引迴響

2020-01-18 16:39

影／超暖心！苗栗縣議長捐薪水300萬 獎助學金回饋鄉里

2020-01-18 16:21

超羨慕的課程 南女中學生喝咖啡學AI人工智慧

2020-01-18 20:50

不忍台南一棟棟草菇寮被拆除 這群小學生搶救草菇產業

2020-01-18 19:45

櫻木花道平交道 鐵軌拍照要罰

2020-01-18 23:08

通車了！台南下營南外環道今辦謝土 方便民眾走春

2020-01-18 18:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top