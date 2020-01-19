影／台東永安今全村搗年糕 濃濃年味引外籍遊客同樂

台東縣鹿野鄉永安村今天很有年味，村民與志工今天在永安社區活動中心舉辦新春搗年糕活動，摻有香蕉油的傳統米糕，香味四溢，令人垂涎三尺，連多位英國籍遊客也來體驗台灣農村早年過節氣氛。

永安村盧姓村民說，以傳統方式搗年糕，從白米磨漿、壓水、切片、熬煮到攪搗成糕，足足要花了1天時間，搗製年糕過程，摻淋香蕉油香味四溢，小時候最喜歡在大人蒸好年糕，剛拿出蒸籠放涼還在冒煙之際，趁大人不注意時，偷偷用筷子偷挖一塊，揉捏成團，一口一口品嘗，甜滋彈Q的滋味，至今難忘。

台東鹿野鄉永安村，這幾天很有年味！志工發動一起製作傳統年糕，永安社區發展協會常務監事廖正忠指出，這項搗年糕活動已持續15年，除了動員全村大人小孩一起來，返鄉的村民也加入行列，希望這項傳統讓下一代來傳承，同時感受過年的氣氛。

廖正忠說，村民先登記訂購的數量，統一採購原料降低成本，協會也會多做些送給當年的喪家，除喪祝福。一袋糯米漿用王斤的糯米來做，今年共需20斤的米做八百份，因此要煮40鍋。

郭姓村民表示，小時候家家戶戶都有大型的戶外灶，每到農曆年前，村裡家家戶戶搗年糕，且左鄰右舍「以工換工」方式，相互合作，誰家方便就在誰家搗年糕。