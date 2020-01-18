農曆春節連假 公車優惠暢遊台東

農曆春節連假，公路總局鼓勵到台東遊客善用「一日券」暢遊台東，包括東部海岸線、縱谷鹿野線和池上線、知本溫泉線，只要購買一次券可無限次搭車。

今年春節連假，預估台東會湧入觀光人潮，公路總局鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具，可減少車輛擁塞，提升旅遊品質。

公路總局台東監理站長周志昌今天接受記者訪問時表示，台東主要的行駛公車台灣好行和鼎東客運都有推出優惠券。

「東部海岸線」台灣好行推出「1日券299元」，只要購買新台幣229元的1日券可從台東市區搭車前往東海岸，經過小野柳、水往上流、成功鎮、三仙台等知名景點，每日往返10班次。

另外，台灣好行也推出「縱谷鹿野線」，只要購買新台幣190元的1日券，可從台東市出發經過台東火車站、卑南文化公園、南王部落、初鹿原生植物園區和初鹿牧場、鹿鳴溫泉酒店、龍田村、經典農村永安村、高台飛行傘區，每日往返12班次。

鼎東客運則推出「遇見溫森好」100元套票，從台東市轉運站到知本溫泉和森林遊樂區，還可享森林遊樂區8折優惠，早班車清晨6時，末班車晚上9時15分，每日往返30班次。

鼎東客運還有「就是愛池稻」路線，1日券280元，從台東市出發經台東火車站開往鹿野鄉、關山鎮、池上鄉，每日8班次，遊客要前往池上金城武樹和伯朗大道可善加利用。