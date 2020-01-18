親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

為選舉瘦7公斤！吳怡農謝票遇「落淚阿伯」本人出面有話說

京阿尼縱火後續調查 20名死者「推開門」就能順利逃生

農曆春節連假 公車優惠暢遊台東

2020-01-18 14:12中央社 台東縣18日電

農曆春節連假，公路總局鼓勵到台東遊客善用「一日券」暢遊台東，包括東部海岸線、縱谷鹿野線和池上線、知本溫泉線，只要購買一次券可無限次搭車。

今年春節連假，預估台東會湧入觀光人潮，公路總局鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具，可減少車輛擁塞，提升旅遊品質。

公路總局台東監理站長周志昌今天接受記者訪問時表示，台東主要的行駛公車台灣好行和鼎東客運都有推出優惠券。

「東部海岸線」台灣好行推出「1日券299元」，只要購買新台幣229元的1日券可從台東市區搭車前往東海岸，經過小野柳、水往上流、成功鎮、三仙台等知名景點，每日往返10班次。

另外，台灣好行也推出「縱谷鹿野線」，只要購買新台幣190元的1日券，可從台東市出發經過台東火車站、卑南文化公園、南王部落、初鹿原生植物園區和初鹿牧場、鹿鳴溫泉酒店、龍田村、經典農村永安村、高台飛行傘區，每日往返12班次。

鼎東客運則推出「遇見溫森好」100元套票，從台東市轉運站到知本溫泉和森林遊樂區，還可享森林遊樂區8折優惠，早班車清晨6時，末班車晚上9時15分，每日往返30班次。

鼎東客運還有「就是愛池稻」路線，1日券280元，從台東市出發經台東火車站開往鹿野鄉、關山鎮、池上鄉，每日8班次，遊客要前往池上金城武樹和伯朗大道可善加利用。

台東台灣好行溫泉

延伸閱讀

宜蘭春節8天計程車運費加成 起程150元比平...

六龜賞梅泡湯之旅開跑啦 民眾可前進南橫順遊

紓解金山、萬里往基隆車流 基金二路移除分隔島...

農曆春節出勤加班費怎麼算？勞動部列舉2種算法

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

合歡東峰飄霧淞 夢幻景致網友直呼太美了

2020-01-18 13:26

宜蘭春節8天計程車運費加成 起程150元比平時多30元

2020-01-18 13:20

賀年俏皮風 花蓮市公所印製Duncan聯名春聯分送市民

2020-01-18 11:47

鄭麗君參加太平輪71周年追思 家屬：希望大家記住歷史

2020-01-18 11:46

宜蘭冬山河親水公園今年挖溫泉 最快明後年有湯泡

2020-01-18 11:45

紓解金山、萬里往基隆車流 基金二路移除分隔島增闢1車道

2020-01-17 23:28

花蓮去年遊客破千萬創新高 太魯閣人氣王

2020-01-17 23:28

機車闖蘇花改 去年取締1322件、罰款百萬

2020-01-17 23:10

頒發「金僕獎」 饒慶鈴捐20萬

2020-01-17 22:59

林右昌再忙每年都到李媽媽家圍爐吃水餃 背後藏洋葱

2020-01-17 21:03

花蓮去年遊客數1095萬創歷年新高 人氣王仍是太魯閣

2020-01-17 18:18

傅崐萁御駕親征 花蓮的未來何去何從？

2020-01-17 16:26

2020大選落幕 傅崐萁與花蓮的下一步？

2020-01-17 15:58

1年疏運300萬旅次 宜蘭轉運站今年將斥資4億7千萬興建

2020-01-17 15:11

花東東海岸線春節易壅塞路段疏運計畫

2020-01-17 14:48

花蓮太平洋燈會明開幕 主燈「花鼠來寶」可愛吸睛

2020-01-17 14:37

台電做公益還送春聯 基隆40戶弱勢家庭獲扶助金

2020-01-17 14:14

影／台灣唯一農曆年辦跨年 宜蘭今筅黗正港有年味

2020-01-17 13:26

過年這家廟 送1萬5千個百元紅包還有12萬顆紅蛋

2020-01-17 12:38

春節走春基隆山海遊 多條祈福路線還有好運福袋神秘禮

2020-01-17 11:57

新港奉天宮單車環島祈福 傳統宮廟文化結合休閒單車

2019-12-29 13:07
看更多

熱門文章

高雄愛情摩天輪受國際廠商重視 JRA總裁遞投資意向書

2020-01-17 17:54

外商要投資愛情摩天輪？學者曝過往「意向書」的用途

2020-01-18 09:35

林右昌再忙每年都到李媽媽家圍爐吃水餃 背後藏洋葱

2020-01-17 21:03

竹縣計程車費率調整、垃圾清運 春節資訊懶人包看這裡

2020-01-17 16:56

台61曾文溪大橋計畫通過 完成台南3橫3縱最後拼圖

2020-01-17 14:29

農民節大會向農友致意 韓國瑜舉杯不喝酒改喝蜂蜜檸檬

2020-01-17 21:02

祭品文發雞排算什麼？ 他直接送整尾貴森森的酥炸石斑

2020-01-18 10:54

花蓮去年遊客數1095萬創歷年新高 人氣王仍是太魯閣

2020-01-17 18:18

回眸一笑拍最美畫面 到嘉市貨櫃市集攝影師教你取景

2020-01-18 07:11

砸1千萬改造台中大甲鐵砧山 增設觀景台、遮蔭棚

2020-01-17 15:51

環狀線明試乘 周邊停車準備好了

2020-01-17 23:10

水利署長視察曾文水庫 南部水情穩定是「省出來的」

2020-01-17 15:38

美意走調！金門免費發放紀念酒 民眾大排長龍罵翻天

2020-01-18 13:22

垃圾堆積如山釀民怨 西螺垃圾山今打包封存

2020-01-17 17:14

春節不想再塞車 桃園八德「3大替代道路」

2020-01-17 17:13

花蓮太平洋燈會明開幕 主燈「花鼠來寶」可愛吸睛

2020-01-17 14:37

慰留雲林副縣長 斗六里長聯誼會懇託縣長

2020-01-17 15:41

煞風景！阿里山迷糊步道櫻花盛開 遊客闖入攀折櫻花

2020-01-18 09:08

陳柏惟小祕密！打錯電話喊「葛~」 竟是打給「標哥」

2020-01-17 17:51

苗栗後山象鼻分隊救護來回2小時 她紀念父親捐救護車

2020-01-17 19:49

影／30萬株鬱金香輪番綻放！身分證末兩碼20免費入園

2020-01-17 16:13

桃市補助1萬戶每月4千元租金補貼 農曆過年前入帳

2020-01-18 11:08

金門金沙地區推出「幸福巴士」 未來可預約公車服務

2020-01-17 17:37

澎湖望安綠蠵龜自然保護區 出現8尺高的巨龜！

2020-01-17 14:25

翁章梁宣布補助40歲以上教師健檢 近2千5百名教師受惠

2020-01-17 14:20

台東縣政府自辦「金僕獎」今晚頒獎 衛生局獲獎

2020-01-17 22:16

新春「校友回娘家」 嘉義市府辦活動送校園特色明信片

2020-01-17 18:39

騎士最怕人孔蓋地雷「犁田」 北市訂抗滑係數

2020-01-17 18:16

核二去年淨發電史上第3高回饋金增千萬 長者圍爐好暖

2020-01-17 17:05

北市春節期間再拆橋 中正橋重南高架橋年後拜拜

2020-01-18 11:54

彰化縣1土雞場確診禽流感 撲殺2萬多隻土雞

2020-01-17 21:11

109年台北榮濱年貨大街明天開跑！交通管制看過來

2020-01-17 18:04

花東東海岸線春節易壅塞路段疏運計畫

2020-01-17 14:48

北海岸白沙灣藏神秘湖 充滿神秘感湖水若隱若現

2020-01-18 09:27

蘇花改通車 南澳祕境之湯就等部落會議同意開放

2020-01-18 12:43

饒慶鈴率勞軍團向駐守台東國軍弟兄拜年

2020-01-17 15:46

台灣民俗村未申請就拆除 彰縣罰3萬並勒令停工

2020-01-17 16:47

桃園第225萬人現身 這數字讓市府可增加1800就業機會

2020-01-17 18:24

與永和里長座談 侯友宜：再增800萬強化道路養護工程

2020-01-17 21:21

回鄉祈福！蘇貞昌連跑屏東4間廟發送鼠年紅包

2020-01-18 12:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top