親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

為選舉瘦7公斤！吳怡農謝票遇「落淚阿伯」本人出面有話說

京阿尼縱火後續調查 20名死者「推開門」就能順利逃生

合歡東峰飄霧淞 夢幻景致網友直呼太美了

2020-01-18 13:26聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

太魯閣國家公園臉書粉絲專頁今早貼出照片，海拔3421公尺的合歡東峰，因為低溫及水氣，為箭竹林披上純白霧淞，網友看了直說「太美了」，讓山區別有一番風味。

合歡東峰是合歡群峰的第二高峰，只比最高的合歡北峰低1公尺。太魯閣國家公園管理處合歡山管理站表示，照片是今天清晨拍下，當時溫度約在攝氏零度，因為水氣不足，霧氣化為霧淞。照片中可看到，不只箭竹林，連海拔3421公尺的標高牌、階梯，都有如被白紗籠罩，散發夢幻般的朦朧美感。

貼文同時介紹，照片地點是海拔合歡山東峰，因低溫及水氣讓箭竹披上一層白色的霧淞，合歡東峰登山口位在台14甲33公里處的松雪樓後方，步道長度1056公尺，來回約2小時。

太魯閣國家公園臉書粉絲頁今天貼出合歡東峰被霧淞覆蓋的雪白美景，網友直呼太美了。圖...
太魯閣國家公園臉書粉絲頁今天貼出合歡東峰被霧淞覆蓋的雪白美景，網友直呼太美了。圖／翻攝「太魯閣國家公園」臉書。
分享
太魯閣國家公園臉書粉絲頁今天貼出合歡東峰被霧淞覆蓋的雪白美景，網友直呼太美了。圖...
太魯閣國家公園臉書粉絲頁今天貼出合歡東峰被霧淞覆蓋的雪白美景，網友直呼太美了。圖／翻攝「太魯閣國家公園」臉書。
分享
太魯閣國家公園臉書粉絲頁今天貼出合歡東峰被霧淞覆蓋的雪白美景，網友直呼太美了。圖...
太魯閣國家公園臉書粉絲頁今天貼出合歡東峰被霧淞覆蓋的雪白美景，網友直呼太美了。圖／翻攝「太魯閣國家公園」臉書。
分享

太魯閣國家公園低溫

延伸閱讀

花蓮去年遊客破千萬創新高 太魯閣人氣王

合歡山區氣溫再降路面結冰 台14甲線道路預警...

台14甲合歡山道路結冰車輛頻打滑 傍晚5時起...

合歡山結冰未融 台14甲及台8部分路段夜間...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

蘇花改通車 南澳祕境之湯就等部落會議同意開放

2020-01-18 12:43

宜蘭春節8天計程車運費加成 起程150元比平時多30元

2020-01-18 13:20

賀年俏皮風 花蓮市公所印製Duncan聯名春聯分送市民

2020-01-18 11:47

鄭麗君參加太平輪71周年追思 家屬：希望大家記住歷史

2020-01-18 11:46

宜蘭冬山河親水公園今年挖溫泉 最快明後年有湯泡

2020-01-18 11:45

紓解金山、萬里往基隆車流 基金二路移除分隔島增闢1車道

2020-01-17 23:28

花蓮去年遊客破千萬創新高 太魯閣人氣王

2020-01-17 23:28

機車闖蘇花改 去年取締1322件、罰款百萬

2020-01-17 23:10

頒發「金僕獎」 饒慶鈴捐20萬

2020-01-17 22:59

林右昌再忙每年都到李媽媽家圍爐吃水餃 背後藏洋葱

2020-01-17 21:03

花蓮去年遊客數1095萬創歷年新高 人氣王仍是太魯閣

2020-01-17 18:18

傅崐萁御駕親征 花蓮的未來何去何從？

2020-01-17 16:26

2020大選落幕 傅崐萁與花蓮的下一步？

2020-01-17 15:58

1年疏運300萬旅次 宜蘭轉運站今年將斥資4億7千萬興建

2020-01-17 15:11

花東東海岸線春節易壅塞路段疏運計畫

2020-01-17 14:48

花蓮太平洋燈會明開幕 主燈「花鼠來寶」可愛吸睛

2020-01-17 14:37

台電做公益還送春聯 基隆40戶弱勢家庭獲扶助金

2020-01-17 14:14

影／台灣唯一農曆年辦跨年 宜蘭今筅黗正港有年味

2020-01-17 13:26

過年這家廟 送1萬5千個百元紅包還有12萬顆紅蛋

2020-01-17 12:38

春節走春基隆山海遊 多條祈福路線還有好運福袋神秘禮

2020-01-17 11:57

新港奉天宮單車環島祈福 傳統宮廟文化結合休閒單車

2019-12-29 13:07
看更多

熱門文章

高雄愛情摩天輪受國際廠商重視 JRA總裁遞投資意向書

2020-01-17 17:54

外商要投資愛情摩天輪？學者曝過往「意向書」的用途

2020-01-18 09:35

林右昌再忙每年都到李媽媽家圍爐吃水餃 背後藏洋葱

2020-01-17 21:03

竹縣計程車費率調整、垃圾清運 春節資訊懶人包看這裡

2020-01-17 16:56

台61曾文溪大橋計畫通過 完成台南3橫3縱最後拼圖

2020-01-17 14:29

農民節大會向農友致意 韓國瑜舉杯不喝酒改喝蜂蜜檸檬

2020-01-17 21:02

祭品文發雞排算什麼？ 他直接送整尾貴森森的酥炸石斑

2020-01-18 10:54

花蓮去年遊客數1095萬創歷年新高 人氣王仍是太魯閣

2020-01-17 18:18

回眸一笑拍最美畫面 到嘉市貨櫃市集攝影師教你取景

2020-01-18 07:11

砸1千萬改造台中大甲鐵砧山 增設觀景台、遮蔭棚

2020-01-17 15:51

環狀線明試乘 周邊停車準備好了

2020-01-17 23:10

水利署長視察曾文水庫 南部水情穩定是「省出來的」

2020-01-17 15:38

美意走調！金門免費發放紀念酒 民眾大排長龍罵翻天

2020-01-18 13:22

垃圾堆積如山釀民怨 西螺垃圾山今打包封存

2020-01-17 17:14

春節不想再塞車 桃園八德「3大替代道路」

2020-01-17 17:13

花蓮太平洋燈會明開幕 主燈「花鼠來寶」可愛吸睛

2020-01-17 14:37

慰留雲林副縣長 斗六里長聯誼會懇託縣長

2020-01-17 15:41

煞風景！阿里山迷糊步道櫻花盛開 遊客闖入攀折櫻花

2020-01-18 09:08

陳柏惟小祕密！打錯電話喊「葛~」 竟是打給「標哥」

2020-01-17 17:51

苗栗後山象鼻分隊救護來回2小時 她紀念父親捐救護車

2020-01-17 19:49

影／30萬株鬱金香輪番綻放！身分證末兩碼20免費入園

2020-01-17 16:13

桃市補助1萬戶每月4千元租金補貼 農曆過年前入帳

2020-01-18 11:08

金門金沙地區推出「幸福巴士」 未來可預約公車服務

2020-01-17 17:37

澎湖望安綠蠵龜自然保護區 出現8尺高的巨龜！

2020-01-17 14:25

翁章梁宣布補助40歲以上教師健檢 近2千5百名教師受惠

2020-01-17 14:20

台東縣政府自辦「金僕獎」今晚頒獎 衛生局獲獎

2020-01-17 22:16

新春「校友回娘家」 嘉義市府辦活動送校園特色明信片

2020-01-17 18:39

騎士最怕人孔蓋地雷「犁田」 北市訂抗滑係數

2020-01-17 18:16

核二去年淨發電史上第3高回饋金增千萬 長者圍爐好暖

2020-01-17 17:05

北市春節期間再拆橋 中正橋重南高架橋年後拜拜

2020-01-18 11:54

彰化縣1土雞場確診禽流感 撲殺2萬多隻土雞

2020-01-17 21:11

109年台北榮濱年貨大街明天開跑！交通管制看過來

2020-01-17 18:04

花東東海岸線春節易壅塞路段疏運計畫

2020-01-17 14:48

北海岸白沙灣藏神秘湖 充滿神秘感湖水若隱若現

2020-01-18 09:27

蘇花改通車 南澳祕境之湯就等部落會議同意開放

2020-01-18 12:43

饒慶鈴率勞軍團向駐守台東國軍弟兄拜年

2020-01-17 15:46

台灣民俗村未申請就拆除 彰縣罰3萬並勒令停工

2020-01-17 16:47

桃園第225萬人現身 這數字讓市府可增加1800就業機會

2020-01-17 18:24

與永和里長座談 侯友宜：再增800萬強化道路養護工程

2020-01-17 21:21

回鄉祈福！蘇貞昌連跑屏東4間廟發送鼠年紅包

2020-01-18 12:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top