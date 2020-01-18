合歡東峰飄霧淞 夢幻景致網友直呼太美了

太魯閣國家公園臉書粉絲專頁今早貼出照片，海拔3421公尺的合歡東峰，因為低溫及水氣，為箭竹林披上純白霧淞，網友看了直說「太美了」，讓山區別有一番風味。

合歡東峰是合歡群峰的第二高峰，只比最高的合歡北峰低1公尺。太魯閣國家公園管理處合歡山管理站表示，照片是今天清晨拍下，當時溫度約在攝氏零度，因為水氣不足，霧氣化為霧淞。照片中可看到，不只箭竹林，連海拔3421公尺的標高牌、階梯，都有如被白紗籠罩，散發夢幻般的朦朧美感。