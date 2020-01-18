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蘇花改通車 南澳祕境之湯就等部落會議同意開放

2020-01-18 12:43聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

被譽為「祕境之湯」的宜蘭縣南澳鄉山區碧候溫泉，去年即由宜蘭縣政府完成建設，有個人湯屋，男女裸湯、露天SPA池，原訂一年前的農曆過年前開放，但延宕一年至今，尚未營運，而蘇花改全線通車，遊客期待這座秘湯，更為殷切。

對此，宜蘭縣政府指出，碧候溫泉都已經準備好了，就等部落會議通過，即可營運；南澳鄉長李勝雄今天表示，鄉公所也希望碧候溫泉趕快營運，目前部落會議召開期程已經送請原民會核定中，可望在農曆過年後可以召開。

李勝雄說，部落會議中將會向縣政府討論相關的回饋機制等，而鄉公所希望初期先由縣政政府經營，經營期間由鄉公所與部落、社區培育人才，一起學習，未來由鄉公所與部落、社區等接手經營。

碧候溫泉位在南澳北溪的上游旁，為原住民委員會核定的輔導獎勵計畫之一，與屏東縣牡丹鄉旭海溫泉、新竹縣五峰鄉清泉溫泉，同列全台3大祕湯示範區，採露天風呂形式，山林野溪環繞，泡湯同時，可聽溪水聲，可看山景，是極佳享受。

宜蘭縣政府與原住民委員會共投資7500萬元打造這座碧候溫泉「祕境之湯」，地點在碧候泰雅部落，從地下110與120公尺取溫泉水，水溫攝氏40到45度，微有硫磺味，清澈無色，園區1.7公頃，設個人湯屋6間，男女裸湯各1間、露天spa池2座。

縣政府表示，南澳碧候溫泉區小而美，雖設有停車場，但僅能容納20輛小客車，加上出入道路窄且長約4公里，為維護品質，未來若開放營運，將採總量管制，甚至部分可預約，避免排隊人潮。

至於門票價格，目前規畫是大眾池全票80元，團體優惠票60元，65歲以上或6到12歲半價40元，個人湯屋基本費用一人200元，每加一人再多收一個人的費用，最多以6人為限。

被譽為「秘境之湯」的宜蘭縣南澳鄉山區碧候溫泉，去年即由宜蘭縣政府完成建設，有個人...
被譽為「秘境之湯」的宜蘭縣南澳鄉山區碧候溫泉，去年即由宜蘭縣政府完成建設，有個人湯屋，男女裸湯、露天spa池，就等部落會議通過，即可營運。圖／宜蘭縣政府提供
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溫泉南澳原住民

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