鄭麗君參加太平輪71周年追思 家屬：希望大家記住歷史

今年是太平輪海難71周年，文化部長鄭麗君、基隆市副市長林永發及太平輪海難遺族今天上午到基隆市1949太平輪紀念公園，憑弔太平輪受難者。罹難者家屬代表張昭雄說，當年國共內戰逼著他父親搭船趕回來台灣，不幸一條船就這樣翻了，父親就走了，但他不灰心，努力走下去，希望所有人都能記住太平輪這段歷史。

鄭麗君說，原來紀念碑在軍方的圍牆內，家屬哀悼還得向軍方申請，經過市長林右昌、立委蔡適應等多年的努力，成為開放的園區，軍營的圍牆後退後，還成為歷史的廊帶，「思念不需要申請」。鄭麗君表示，我們要正視自由民主的價值，在這塊土地上所帶給每一個人的生活方式，台灣永遠是和平自由民主的家。

罹難者家屬代表張昭雄表示，太平輪紀念今年71周年，他都已82歲了，當年國共內戰逼著他父親搭船趕回來台灣，不幸一條船就這樣翻了，父親就走了，但他不灰心，努力走下去，希望所有人都能記住太平輪這段歷史。

1949年1月27日，一艘由上海航向基隆的太平輪，於舟山群島附近海域攔腰撞上貨輪建元輪，造成逾千人罹難，1951年遺屬們於基隆港東岸沙灘上立碑紀念，後來該碑被畫入軍方營區，家屬們的追念憑弔徒生阻礙，經多方協調，2017年軍營圍牆退縮，紀念碑規畫為口袋公園。2020年將完成拆遷中濱營區，及結合周圍文資點完成地景公園工程。

今年追思活動中，也將追念海難罹難者音樂教育家吳伯超之女吳漪曼女士，吳女士生前為「太平輪罹難者紀念碑」遷出營區，大力奔走、請願，參與公聽會、記者會。

追思現場搭配基隆交響管樂團擔任演奏，結合舊上海與新基隆的港灣場景布置，為沒能上岸的罹難者展現大時代後的基隆發展，讓歷史軌跡化為紀念，祈願永世太平。