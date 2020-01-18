宜蘭冬山河親水公園今年挖溫泉 最快明後年有湯泡

宜蘭縣將新增溫泉區！以舉辦宜蘭童玩節聞名的冬山河親水公園發現溫泉，縣政府決定開發，去年已通過1700萬元的預算，在今年選址開挖800公尺深的溫泉井探勘，並籌辦為溫泉區。

以舉辦宜蘭童玩節聞名的冬山河親水公園發現溫泉，縣政府決定開發，去年已通過1700萬元的預算，在今年選址開挖800公尺深的溫泉井探勘，並籌辦為溫泉區。記者羅建旺／攝影 分享 facebook

宜蘭縣政府指出，探勘等相關計畫預計今年3月完成評選發包，一年完成，明年8月會將核定溫泉區管理計畫送交通部觀光局審查，一旦通過，即可公告，成為新溫泉區。

溫泉區公告完成，縣政府會隨即啟動興建湯屋、泡湯池等工程，讓冬山河親水公園夏天有童玩節戲水，秋冬有溫泉可泡，一年四季，都是旅遊好去處。

而宜蘭縣溫泉資源豐沛，最有名的是礁溪溫泉，碳酸泉脈，清澈無色，被譽為美人湯，海拔520的太平鳩之澤溫泉，泉源由山麓石縫中滲流而出，泉水經氧化及沉澱作用呈現寶藍色，景緻媲美冰島藍湖溫泉。

大同鄉梵梵溫泉是野溪溫泉，在山林中享受，而清水地熱有熱泉、有溫泉，可泡腳煮蛋，一旦冬山河親水公園再開發完成為新溫泉區，遊客多了泡溫泉新點，宜蘭也邁向溫泉縣。

不過，為了公平原則，避免與民爭利，宜蘭縣政府開發冬山河親水公園為溫泉區，還是設定基本原則，將採總量管制，永續經營，畫定範圍只限親水公園公有地範圍，共約16公頃，畫定後，溫泉水不外運，不做住宿，避免與民爭利，經營管理模式類似礁溪溫泉公園、湯圍溝、或太平山鳩之澤。