花蓮去年遊客數1095萬創歷年新高 人氣王仍是太魯閣

花蓮縣府公布去年縣內主要觀光遊憩區遊客總人數，達到1095萬人次，刷新歷來紀錄。太魯閣國家公園仍穩居人氣王，一年吸引逾482萬人次入園；原本就很熱門的東大門夜市，有夜市補助券加持，擠下七星潭排名第二，七星潭、鯉魚潭以破百萬人次分居三、四名。

統計數字來自鯉魚潭、七星潭、太魯閣、秀姑巒溪遊客中心、海洋公園、石雕博物館、慶修院、松園別館、林田山、南安遊客中心、東大門夜市及親不知子古道，共12處遊憩景點的遊客量，去年度總人數1095萬6540人次，較前年的928萬人次，增加167萬人次，成長幅度約一成八。

12處景點中，以雄奇險峻峽谷地形知名國內外的太魯閣國家公園一枝獨秀，105年起納入統計的東大門夜市，首度站上第二，去年吸引162萬人次消費，觀光局推出的夜市消費券共達12萬4348張，是全國夜市第一名，堪稱花蓮縣近年最熱門的新興觀光景點。

排名三、四的是花蓮老字號的招牌景點七星潭、鯉魚潭，遊客人數分別是118萬和108萬，七星潭增加10多萬人次，鯉魚潭則微幅下滑。

縣府觀光處副處長張志翔表示，去年陸客緊縮，大環境不景氣，縣府與縣內觀光業者及公協會密切聯繫，去年召開兩場產官座談會，凝聚共識後，定花園城市、大口呼吸為主軸，推出系列行銷活動，並推動數位消費獎勵等智慧觀光措施，去年觀光活動多達數十項，除了原本就有的紅面鴨FUN暑假、夏戀嘉年會、聯合豐年節等強檔活動，結合盛岡山車的踩街嘉年華，以及花彩節，都為觀光注入動能。