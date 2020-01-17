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饒慶鈴率勞軍團向駐守台東國軍弟兄拜年

2020-01-17 15:46聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東縣長饒慶鈴今天率勞軍團前往駐守台東的國軍3個部隊單位，慰勞及頒發春節加菜金，感謝他們無私奉獻守護台灣及長期支援救災救難工作。

勞軍團首戰到陸軍台東地區指揮部，饒慶鈴向全場國軍弟兄表達萬分感謝，她表示，每當台東發生颱風災情，東指部即發揮效率，協助各項救災任務，幫忙民眾重建家園及復原工作，功勞甚大。

她說，國軍平時戰備訓練就十分忙碌，仍全力支援救災與公益事務，將民眾安危放在首位，是台東最堅強的後盾，她代表全體縣民向國軍致上敬意與謝意。

隨後勞軍團分別到台東縣後備指揮部、空軍第七聯隊台東志航基地慰勞，受到全體官士兵熱烈歡迎，勞軍團並帶來歌舞節目與官兵同歡。

台東縣長饒慶鈴（左）今天率勞軍團前往駐守台東的國軍3部隊單位，慰勞及頒發春節加菜...
台東縣長饒慶鈴（左）今天率勞軍團前往駐守台東的國軍3部隊單位，慰勞及頒發春節加菜金。圖／台東縣政府提供
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勞軍團帶來歌舞節目與官兵同樂，提前歡度春節。圖／台東縣政府提供
勞軍團帶來歌舞節目與官兵同樂，提前歡度春節。圖／台東縣政府提供
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台東國軍饒慶鈴

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