1年疏運300萬旅次 宜蘭轉運站今年將斥資4億7千萬興建

國道五號雪山隧道通車，台北到宜蘭間的國道客運，每年疏運旅客超過1千萬人次，主要搭車地點有5大轉運站，包括宜蘭、羅東、礁溪、烏石港、蘇澳轉運站，其中，宜蘭轉運站自民國99年啟用至今已10年，1年服務多達300萬旅次。

不過，現有宜蘭轉運站是臨時性，宜蘭縣政府爭取「前瞻基礎建設計畫」補助，今年將斥資4億7千萬元興建，其中，中央補助2億2千多萬元，預計今年（109年）8月開工，111年7月完工啟用。

縣政府指出，新建的宜蘭轉運站設計為11席國道客運月台、3席地區客運月台，地下2層停車場，提供汽車停車位98席、機車停車位723席。

因正式的宜蘭轉運站興建預定地就是目前臨時站場的位址，因此，現有的臨時轉運站要先移置到附近50到100公尺處，採先建後拆，要移置的臨時站體工程招標中，預計下個月動工，工期約5個多月，若一切順利，將在今年7月完成，而現有已使用10年的臨時站體屆時要拆除，以利正式轉運站的興建。

縣政府指出，因正式轉運站興建時間約2年多，所以，移置後的臨時站蓋好，要使用2年，到111年。