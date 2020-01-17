花東東海岸線春節易壅塞路段疏運計畫

因應春節連續假期旅遊人潮，交通部觀光局東部海岸風景區管理處，已協調相關單位就台11線公路花、東兩縣轄內風景據點易壅塞路段實施疏運計畫，以紓解旅遊車潮。

重點疏運路段交通疏導方案如下：「小野柳遊憩區」台11線進出口路段禁止停車，如停車場滿位請依引導臨時停車，嚴禁路邊並排停車。 「水往上流休憩區」單向管制車流動線，車輛一律由休憩區入口進入，往北由東26線產業道路北向離開，往南由東26線產業道路南向離開，並開放路邊單向停車。

「三仙台遊憩區」管制三條引道為二進一出，由原舊台11線省道入口及4號道路（成功鎮海濱公園往三仙台濱海道路）進，一律由經白守蓮之舊台11線省道往北離開；同時開放引道、聯外道路單側及舊遊客中心前空地臨時停車。

「八仙洞遊憩區」初一至初五八仙洞停車場暫停收費，北上車輛順向臨停於在台11線單側，南下車輛嚴禁路邊臨停並引導進入景區停車場。 「富山漁業資源育區」增派人力疏導交通，重點時段於台11線由警察加強壅塞路段之管制引導。

「石梯坪、北回歸線區」增派人力疏導交通，重點時段於台11線由警察加強壅塞路段之管制引導。 「親不知子海上古道區」須由北上車道進入，於入口南方約1公里處設迴轉點，由花蓮縣豐濱鄉公所加派人力疏導，車位已滿時，請遊客配合交通分流管制，車輛勿再進入，可改至其他景點遊玩，重點時段現場設有警察加強交通管制引導。

另台灣好行東部海岸線停靠站更正如下： 1月25日至1月28日路線不繞經富岡港口、小野柳及三仙台遊憩區，上下車站點改為省道客運站牌。1月25日至1月28日路線不繞經東河橋，上下車站點改為省道客運東河溪站牌。 1月24日至1月29日台灣好行東部海岸線及鼎東客運（海線）各路線不停靠富岡橋站、搭乘遊客敬請配合。 春節期間台灣好行使用電子票證可享半價優惠及鐵公路轉乘優惠。