花蓮太平洋燈會明開幕 主燈「花鼠來寶」可愛吸睛

花蓮最有年味的活動「2020太平洋燈會」，明晚在花蓮市區的東大門廣場點燈，一直到2月16日為止，除了除夕休息外，每天在東大門廣場及鯉魚潭兩個燈區迎賓。明晚7時開幕式，啟動16公尺高的「花鼠來寶」主燈，還將分送888分可愛的玩偶、紅包袋等，邀請民眾一起賞燈迎新年。

太平洋燈會活動邁入第8年，今年仍維持雙燈區，在傳統上也力求推陳出新。縣長徐榛蔚說，配合生肖鼠年，東大門燈區高達16公尺的「花鼠來寶」主燈明晚啟動，可愛的花栗鼠造型，每晚都有主燈秀。

展區內還有旅英藝術家「優席夫」及多位青年藝術創作者設計的裝置藝術，結合光影科技，規畫多個燈區，讓人耳目一新，每晚6時至10時展出。

位於壽豐鄉的鯉魚潭展區，仍有可愛的紅面鴨迎賓，其中最大一隻「幸福紅面鴨」高達15公尺，帶領可愛小鴨，分送幸福。每天上午9時30分至下午5時30分展出，還有兩款趣味運動風的紅面鴨拍照裝置，現場還有互動高柱噴泉，喊得愈大聲，水柱噴愈高，民眾可試試自己的聲量。

18日晚間開幕，7時起發送幸福鴨玩偶、鼠年紅包及春聯等小禮，限量888分。東大門燈區周邊還推出AR虛擬實境尋寶集點遊戲，期間在東大門燈區及東大門夜市集滿4點即可至燈區服務台兌換幸福鴨玩偶1隻，每日限量50隻送完為止。

另外，在鯉魚潭展區也設有「塗鴉高手」彩繪DIY活動，每日開放30組報名參加，歡迎有興趣的民眾，可至會場服務處登記。