台電做公益還送春聯 基隆40戶弱勢家庭獲扶助金

台電公司為照顧弱勢族群，由基隆區營業處、協和發電廠及協和施工處等3單位，今天辦理「做公益送春聯迎好年」，共提供10萬元協助40戶有急迫需求之弱勢家庭，市府協助逐一發放，並辦在營業大廳舉辦名家寫春聯、送春聯活動，迎接新一年。

送春聯活動由基隆區營業處張建川、議長蔡旺璉、市府社會處副處長駱文章等人共同開筆，每個人各寫一字，分別是「新春納百福，鼠來報吉祥」，迎接平安吉祥年，祝福全體用電戶。

現場並由書法名家揮毫，贈送春聯供用戶索取外，現場還有台電員工演奏薩克斯風、手風琴及快閃舞蹈組曲表演，另有節電宣導及健康諮詢等量測體重及血壓，並備有茶點招待民眾。

台電基隆區營業處長張建川說，台電公司是基隆地區大家庭的一分子，愛心公益活動，就是讓台電與同仁深化在地連結，與在地更加緊密結合。議長蔡旺璉表示，為確保大家平日能有穩定的電源，台電基隆區營業處、協和發電廠及施工處非常努力辛苦，感謝3個單位從發電到供電為地方服務帶給大家光明。

市府社會處副處長駱文章致贈感謝狀，感謝台電公司以實際行動對弱勢族群的關懷，表達深切關懷與慰助之情，期能拋磚引玉，讓更多單位企業關弱勢脆弱家庭。