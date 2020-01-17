春節走春基隆山海遊 多條祈福路線還有好運福袋神秘禮

基隆市政府春節期間旅遊服務規畫多條走春祈福路線，東、西岸旅遊服務中心新春期間不打烊，並推出「基隆好運福袋」神秘禮，提供民眾春節期間走春的旅遊服務。

「東岸知性祈福路線」基隆火車站→陽明海洋文化藝術館(初一、除夕休館)→城隍廟→孝三路小吃→基隆廟口、奠濟宮→和平島天后宮→國立海洋科技博物館(除夕休館) ；「西岸佛系路線」海洋廣場→慶安宮→仙洞巖、佛手洞→白米甕砲台→虎仔山地標→基隆廟口。

還有「網美打卡路線」正濱漁港→阿根納造船廠→和平島公園(除夕休園)→望幽谷→潮境公園→八斗子火車站；「在地美食路線」中山區流浪牛肉麵→孝三路小吃→仁愛市場→基隆廟口→東岸廣場。

市府觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，基隆是北台灣的世外桃源，有寬闊的山海風情、歷史古蹟及多元的特色美食，非常適合春節連假闔家大小來一趟基隆小旅行，無論是到百年廟宇慶安公、城隍廟、奠濟宮祈福，還是到最火紅的打卡熱門景點正濱漁港、潮境公園，甚至到饕客們最愛的廟口夜市、仁愛市場、孝三路美食街，最特別的是中山區老基隆人都稱「流浪頭」一帶的沙茶咖哩牛肉麵料理，融合沙茶咖哩、清燉甚至經典福州口味，喜歡牛肉料理的饕客們千萬不能錯過。

春節期間在地業者也推出限定優惠活動，陽明海洋文化藝術館購票買一送一另附贈咖啡乙杯、和平島公園遊客中心購買伴手禮消費888元以上即可參加戳戳樂活動，單筆消費滿3000元(含)再加碼贈送「全區深度環境解說行程」兌換券2張、海洋科技博物館則在館內有紅包快閃、迎春市集、手繪春聯、剪紙DIY等多種好玩有趣的活動，要讓大家開心歡慶金鼠年。

曾姿雯表示，東、西岸旅遊服務中心春節期間不打烊，並加碼推出「基隆好運福袋」，即日起至基隆市18家借問站、陽明海洋文化藝術館、和平島公園、海科館消費並上基隆旅遊網FB按讚就有機會領取，限量60份於大年初一下午2點起到東、西岸旅遊服務中心憑消費發票或收據兌換、每人限領1份換完為止；福袋兌換完畢，還有每日限量100份的扭蛋雨衣，只要到旅服中心出示「公開分享、按讚基隆旅遊網FB」之畫面，就可以領取1份，數量有限送完為止。