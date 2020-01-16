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年前暖心禮物 基市環保局50件再生家具送15弱勢家庭

2020-01-16 18:02聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市環保局人員在春節前製作了50件再生家具，分別送給15戶弱勢家庭，市長林右昌今天下午親自送到其中一戶家中，讓家中的家具煥然一新，也與社會處人員準備的年菜及玩具，希望讓這家人都能夠過個好年，希望她們都能感受到社會上的關心。

環保局清潔隊將市民家中丟棄的大型家具回收後，交由保育班木工師傅巧手修繕製成再生家具，並於「基隆市環境保護局美傢園」展售，由於再生家具成品美觀實用，頗獲民眾喜愛。去年環保局修繕製成之再生家具共計488件、售出455件，為市庫增加56萬餘元收入，參觀人數也有近2千人次。

農曆春節即將到來，林右昌今天下午率領環保局及社會處同仁，前往某戶低收入戶家中，致贈再生家具及棉被等，由於家裡剛好有個初生嬰兒，社會處也特別準備了小朋友的玩具等，讓家感受市府對弱勢族群的關懷與照顧。

為感謝市民支持資源循環再生利用政策，並且讓弱勢家庭也能歡喜除舊佈新，基隆市環保局特地在農曆春節前夕，提供修繕完成之再生家具供本市低收入戶家庭申請使用，今年登記申請之低收入戶共計15戶，環保局都已趕在農曆年前將家具載送至各受贈戶家中。

環保局表示，這家人由一名單親媽好扛起家計，靠著微薄工資及社會救助獨自扶養多名子女，生活相當拮据，環保局及社會處在農曆新年前提供家具等物資，讓她們一家人得以感受年節氣氛。

環保局表示，民眾若有家具需求，都歡迎前往參觀選購，環保局再生家具(美傢園)開放參觀販售時間為每星期一至星期五，上午9至11時，下午2至4時，至於假日開放時間為每個月第四個星期六上午8點至12點，相關訊息請至環保局網站查詢。

美傢園再生家具展售地點在基隆市信義區東安里培德路221之5號 (環保局清潔隊旁)

年前暖心禮物，基市環保局50件再生家具送15弱勢家庭。圖／基隆市政府提供
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年前暖心禮物，基市環保局50件再生家具送15弱勢家庭。圖／基隆市政府提供
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基隆低收入戶春節

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