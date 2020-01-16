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批了！宜蘭頭城鎮長昨交保今申請復職 縣長批准

2020-01-16 17:49聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜去年11月29日，因案被新北地檢署聲押獲准，縣政府派參議呂莉莉代理鎮長，曹乾舜被羈押一個半月，昨天傍晚獲得交保。

曹乾舜向宜蘭縣政府申請復職，相關行政作業完成，縣長林姿妙在傍晚批准，曹乾舜今天復職。

縣政府指出，依地方制度法第78條規定，直轄市長、縣 (市) 長、鄉 (鎮、市) 長、村 (里) 長，依刑事訴訟程序被羈押，經撤銷或釋放時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

宜蘭縣政府表示，頭城鎮長曹乾舜今日申請復職公文，依相關法令規定，同意准於今天（元月16日）復職。

宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜獲交保，今天申請復職獲准。資料照片／頭城鎮公所提供
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