花蓮市公所發送愛心禮券 市長魏嘉賢採買教戰

花蓮市公所今年改變作法，將以往的愛心年菜轉成愛心禮券，分送給上千戶清寒家庭，每戶最多可拿到2500元禮券。市長魏嘉賢今天到得標的家樂福量販店示範採買，禮券可用在生活日用品、熟食、年菜等，讓民眾添購需要的物品。

花蓮市公所以往在年節前贈送低收入戶及中低收入戶年菜，但限於三口以上清寒家庭才發送，今年在市民代表會支持下，轉型為愛心禮券，就算獨居者也可領取，每戶一口500元，五口以上一律2500元，日前已由里幹事協助發放給符合資格的1192戶，總經費130萬元。

今年愛心禮券由家樂福量販店得標，魏嘉賢今天與公所社勞課長蕭子蔚、市代會主席蘇美珠等多位市民代表，一同到家樂福花蓮店示範採買，魏嘉賢說，年節需要的清潔用品、糖果零食，甚至年菜都可用禮券採購，不過，不能用來購買菸酒。

除了花蓮市公所有愛心禮券，愛花蓮愛心文化藝術基金會今年也針會未得低收入戶或中低收入戶資格，但境困確實艱困的近貧家戶，發送愛心禮券。擔任基金會董事長的魏嘉賢，感謝市代會主席蘇美珠所屬的花蓮舞蹈劇坊、佳姿幼兒園的小朋友、智慧美巾英會、國際崇她花蓮社等多個社團支持，一同照顧弱勢。