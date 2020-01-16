辦年貨基隆各市場22日起加強交通疏導、管制措施出爐

基隆各市場22日起加強交通疏導、管制措施出爐。記者游明煌／攝影 分享 facebook

農曆春節連續假期將至，為了因應採買年貨人潮與車潮，基隆市春節年貨市場周邊道路22日上午8時起，實施交通疏導及部分管制措施，22、23日上午8時到下午5點，24日除夕則是上午8時到下午2時，範圍包括仁愛市場、成功市場、信義市場、安樂市場、南興市場等周邊道路，請民眾配合。

市府交通處表示，春節年貨市場實施交通疏導管制，除了基隆市警察局將分派警察人員加強人潮聚集地區交通疏導外，交通處也派員加強各路口號誌管制；另為便利市民朋友採購年貨，公車處亦安排年貨公車，請多加利用。

而春節連續假日期間除各觀光景點、連絡道路及易塞車路段警察局將分派警察人員加強交通疏導措施外，交通處籲請春節期間外出民眾多多利用大眾運輸系統，用路人注意行車安全並多利用萬瑞快速道路（台62線）、中山高速公路（國1）八堵交流道、西岸聯外道路、福爾摩沙高速公路（國3）等外環替代道路，避免經過市中心區易塞車路段。

交通處指出，疏導範圍如下：

(一)仁愛市場周邊：

1.仁四路段(愛一路至愛三路)。

2.愛二路段(仁二路至仁五路)。

(二)成功市場周邊：成功一路（光一路至光二路）。

(三)信義市場周邊：信二路、義六路及義七路。

(四)安樂市場周邊：安一路及西定路、安一路口。

(五)南興市場周邊：明德一路及光明路（崇智街至自治街間）。

管制地點及方式：

(一)愛二路（仁三路至仁四路間）原設置之汽車收費停車格於加強疏導交通期間暫時改為臨時卸貨區。

(二)加強交通疏導時段內，由執勤警力視交通疏導管制路段實際人潮及車流，依照勤務指示，實施彈性交通管制。