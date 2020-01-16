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宜蘭傳藝園區 今年擲筊可博夏威夷雙人來回機票　

2020-01-16 13:44聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區，穩居宜蘭旅遊的人氣王寶座，前年入園人數106萬人次，去年更多，達108萬人次。

宜蘭園區被譽為全台灣最有年味的地方，今年以上千盞燈籠裝飾，推出「傳藝燈籠節-燈來鬥陣過好年」系列活動，建置全台唯一的百家姓燈籠牆，宜蘭監獄收容人巧手製作的220座造型花燈亮相，美輪美奐。

宜蘭傳藝今天宣布，大年初一到初五消費滿額還能抽IPHONE11，而一年一度盛大又刺激的博杯比賽也將在大年初四登場，連續聖杯數最高的冠軍，可獲得夏威夷雙人遊來回機票。

經營宜蘭傳藝園區的全聯善美的文化藝術基金會，今天並邀請被譽為「蘭陽第一筆」的書法大師康灩泉後代康杰、康懷、康潤之，現場揮毫，寫下「金鼠賀歲，福壽安康」巨幅春聯，將懸掛臨水街，讓遊客欣賞墨寶。

宜蘭傳藝園區表示，大初一到初五將特別延長夜間營運到晚上8點，初一、初二宜蘭縣民憑身分證享全日免費入園。

而1月25(初一)到3月1日，凡當日於園區內消費累計滿880元以上，即可憑發票至遊客資訊站填寫抽獎券參加抽獎活動，將抽出3名幸運兒，可把IPHONE 11帶回家。

一年一度的博杯比賽，將在初四初五連辦兩天，連續聖杯數最高前3名可抱走總價值30萬元的大獎，其中博杯冠軍可獲得夏威夷雙人遊來回機票，還有旅遊獎助金加碼大紅包。

宜蘭傳藝園區建置全台唯一百家姓燈籠牆，燈籠牆根據內政部「全國姓名統計分析」，台灣有1832個姓氏，大紅燈籠寫上台灣前400大姓氏，遊客一起來尋找自姓，從姓氏燈籠欣賞文字之美、認識姓氏文化。

全聯善美的文化藝術基金會特與宜蘭監獄合作，由宜監收容人耗時四個月，純手工打造各式造型花燈再現傳統燈會，有大方典雅的銅錢燈、線條靈動的錦鯉燈、富貴華麗的牡丹燈，以及滿布整條文昌街，象徵吉利、長壽、好福氣的金桔燈、花生燈、葫蘆燈等。

宜蘭傳藝園區建置全臺唯一百家姓燈籠牆，燈籠牆根據內政部「全國姓名統計分析」，臺灣...
宜蘭傳藝園區建置全臺唯一百家姓燈籠牆，燈籠牆根據內政部「全國姓名統計分析」，臺灣有1832個姓氏，大紅燈籠寫上臺灣前400大姓氏，遊客一起來尋找自姓，從姓氏燈籠欣賞文字之美、認識姓氏文化。記者羅建旺／攝影
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經營宜蘭傳藝園區的全聯善美的文化藝術基金會，今天並邀請被譽為「蘭陽第一筆」的書法...
經營宜蘭傳藝園區的全聯善美的文化藝術基金會，今天並邀請被譽為「蘭陽第一筆」的書法大師康灩泉後代康杰、康懷、康潤之，現場揮毫，寫下「金鼠賀歲，福壽安康」巨幅春聯，將懸掛臨水街，讓遊客欣賞墨寶。記者羅建旺／攝影
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宜蘭園區被譽為全臺灣最有年味的地方，今年以上千盞燈籠裝飾，推出「傳藝燈籠節-燈來...
宜蘭園區被譽為全臺灣最有年味的地方，今年以上千盞燈籠裝飾，推出「傳藝燈籠節-燈來鬥陣過好年」系列活動。記者羅建旺／攝影
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宜蘭傳藝今天宣布，大年初一到初五消費滿額還能抽IPHONE11，而一年一度盛大又...
宜蘭傳藝今天宣布，大年初一到初五消費滿額還能抽IPHONE11，而一年一度盛大又刺激的博杯比賽也將在大年初四登場，連續聖杯數最高的冠軍，可獲得夏威夷雙人遊來回機票。記者羅建旺／攝影
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