農委會更新1726條土石流潛勢溪流 花蓮新增一條

農委會公開更新全台土石流潛勢溪流1726條，其中有1條為新增，並調整土石流警戒基準值等土石流災害潛勢資料，提供各級政府作為109年土石流防災應變之參據，相關資料已公開於土石流防災資訊網（https://246.swcb.gov.tw/），方便各級政府與民眾能即時查詢，以瞭解全台各地土石流潛勢溪流分布及土石流警戒基準值。

農委會水土保持局從89年7月災害防救法公布實施後，為減少災害發生或防止災害擴大，每年持續辦理調查評估並適時公開土石流潛勢溪流最新資訊，針對自然條件及保全對象等因素，分析研判可能發生土石流災害野溪，適時檢討全台土石流警戒基準值的常態性更新。

去年進行全台土石流潛勢溪流新增調整及土石流警戒值檢討更新後，依據「土石流災害潛勢公開辦法」規定，邀集相關機關（構）及專家學者審查確認後，調整修正土石流潛勢溪流及土石流警戒基準值等資料，並於花蓮縣新增土石流潛勢溪流1條。

水保局表示，由於每年颱風豪雨都可能造成不同地點發生土石流災害，為避免造成二次災害，每年均會請地方政府提報建議新增或須檢討的土石流潛勢溪流地點，經調查、審查後定期公開，作為防災應變的參考。