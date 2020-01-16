基隆培力計畫將聯合展售 伴手禮、傳統米香、擺飾任挑

勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心，本周六在東岸商場舉辦多元培力攜手迎新春聯合展售活動，有18個計畫執行單位，除展示在地深耕的執行成果外，更備有應景年節伴手禮、糕點、擺飾銷售與經絡按摩等服務，民眾可試吃及選購安心的年貨及伴手禮。

基隆就業中心表示，為讓基隆市民提早感受到濃濃年味，除了採購年貨外，也能藉由展售活動認識多元及培力單位，讓中高齡者等特定對象多了不同的就業選擇。展售時間為上午11時至下午3時，地點在基隆東岸廣場3樓中庭廣場（基隆市仁二路236號3樓）。

聯合展售活動邀集18個計畫執行單位，除了展示在地深耕的執行成果外，更備有應景年節伴手禮、糕點、擺飾銷售與經絡按摩等服務，不僅提供執行單位實體行銷平台，更讓到場民眾試吃及選購最安心的年貨及伴手禮。如基隆市新豐愛鄉協會的鹹豬肉、平寮社區發展協會的傳統米香、仁壽社區發展協會的南棗核桃糕與養生黑棗等，都是很好的選擇。

基隆就業中心為協助弱勢求職者就業、發展在地產業，就業中心長期以來輔導「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」，108年度輔導28個執行單位，協助97位弱勢求職者重返職場。基隆地區的社區發展協會及人民團體創立的在地產業逐步朝向「社會企業」發展，但目前仍在起步階段。