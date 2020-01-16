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影／只剩頭是自由的 口足畫家林婷婷：好想再坐著畫畫

2020-01-16 10:20聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

迎接農曆新年，因為出車禍癱瘓多年，只能躺著畫畫的基隆市口足畫家林婷婷，畫了許多玫瑰花組合成「春」字，希望人生有新的開始，靈魂如同畫中蝴蝶飛舞靈動。她許下的新年新希望，是要好好調養身體，只求未來能再坐著畫畫。

林婷婷在2001年發生車禍，頸椎受傷，「只剩頭是自由的」，脖子以下近乎癱瘓，生活無法自理。美術科班畢業的她受傷5年後，苦練用嘴含筆作畫。原本她可坐輪椅畫畫，但2012年底尾椎傷勢加重，連坐都疼痛難耐，臥床至今。

躺在床上的林婷婷還想畫畫，她和家人想出用人字梯、木架等設備，把畫紙固定在她的臉的上方，讓她可以繼續揮灑色彩。

因為全身「動彈不得」，林婷婷作畫必須有人輔助，幫她挑筆、沾顏料，還要調整床的高度、畫紙位置，畫好一幅作品過程艱辛。

林婷婷心知計畫趕不上變化，但仍對新年充滿期許。她說，雖然身體承受很多痛苦，但只要一天可以完成一件事，就覺得自己是活著的。「我沒有白白的過一天，我也沒有看著天花板過日子。我過的很快樂，因為我還可以做事，我還是有用的人。」

她用花卉畫出春字，取名「春意盎然」，因為一年之計在於春，過去的辛苦都過去了，林婷婷要展望未來，在新的一年注入正向力量，希望自己的生命能像這幅畫，充滿生機，靈魂則有如蝴蝶靈動。

林婷婷說，發生意外後她一直努力，也很感謝家人，一直圍繞在她身邊。她要更堅強的把身體調理好，讓自己能再次坐著畫畫，並努力突破過去的畫風，走出自己的風格。

基隆市口足畫家林婷婷創作「春意盎然」，許下新年新希望是好好調養身體，未來能坐著畫...
基隆市口足畫家林婷婷創作「春意盎然」，許下新年新希望是好好調養身體，未來能坐著畫，不用再躺著畫。記者邱瑞杰／攝影
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基隆市口足畫家林婷婷創作「春意盎然」，許下新年新希望是好好調養身體，未來能坐著畫...
基隆市口足畫家林婷婷創作「春意盎然」，許下新年新希望是好好調養身體，未來能坐著畫，不用再躺著畫。記者邱瑞杰／攝影
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車禍基隆

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