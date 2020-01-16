相夫教子1/4世紀 梁艷媚50歲學拼貼藝術獲基隆美展首獎

花了1/4世紀的時間相夫教子，住在基隆市的梁艷媚年過半百開始玩拼貼藝術，改寫人生方程式。她的作品「魚棧」參加2019年基隆美展，在西方媒材類108件作品中脫穎而出，獲得最高榮譽「基隆獎」，平凡的家庭主婦成了藝術界新星。

里奧良當代藝術空間負責人梁庭禎多年前在基隆居住的社區推廣拼貼藝術，住同一社區梁艷媚因緣際會去欣賞，對眼前這群6、70歲「學姐」用雜誌紙張創作出美麗的圖畫，感到不可思議，同時心嚮往之。

55歲梁艷媚回憶說，當年心想「我可以跟他們一樣嗎？」後來決定報名上課，梁庭禎成了她投身拼貼藝術的啟蒙者，拼貼藝術創作也從此走進她的生命，改變了「50後」人生。

學習拼貼創作初期，梁艷媚摯愛的父親罹癌。她說，當時心裡很不好受，還好透過創作抒壓，暫時忘卻負面思緒，走出情緒低谷。

梁艷媚說，從一開始的好奇嘗試，到後來愛上拼貼藝術，在家中創作時可以「為所欲為」，常常會做到忘我，感覺那是過去從未擁有、專屬於自己的幸福時光。

因為愛創作，梁艷媚感覺每天都有許多功課待完成。她說，創作時光非常療愈，就像是跟一位老朋友相處，温暖且踏實，隨心所欲「玩」成作品，滿心歡喜。為了蒐集創作題材，現在出門會特別留心身旁的人、景、物，一有感動就拿起相機拍下來。

梁艷媚和丈夫王萬琪結婚後，僅短時間進入職場，1/4世紀的人生都在張羅居家生活，陪伴2個兒子成長。她說，過去很喜歡居家布置，三不五時就會挪移家中擺設，營造新的空間感，樂此不疲。

迷上拼貼創作，不只占去梁艷媚愈來愈多的時間，住家空間也一步步成為創作領地，像家中餐桌已成工作桌，下廚的機會變少，夫妻倆常常吃便當打發一餐。

在王萬琪眼中，梁艷媚是稱職的妻子，把家裡弄得漂漂亮亮的。她也是稱職的媽媽，栽培2個兒子分別就讀清大、台大研究所。這幾年梁艷媚醉心拼貼藝術，「荒廢」家務，王萬琪不以為忤；妻子拿下基隆美展首獎，他更是引以為傲。

梁艷媚說，謝謝丈夫和孩子們的支持鼓勵，使她能心無旁騖的在拼貼世界悠遊。她在半百年紀展開人生，建議橘世代朋友要懂得保養，照顧健康，相信勇敢築夢，夢想就可能成真，為自己的人生旅程烙印新的詩篇。如說自己還有新夢想，就是要再多愛自己一些些，創作出更棒的拼貼畫作。