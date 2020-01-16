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壯圍「愛瘋宜蘭」深度遊 單車走私房景點 採蔬果加DIY

2020-01-16 07:25聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

東北角風景區管理處打造的「壯圍沙丘旅遊服務園區」建築造型十分有特色，值得一遊，管理處與宜蘭縣農會最近更聯手推動綠色深度旅遊，以園區為主，安排遊客採摘當季蔬果、騎乘自行車拜訪私房景點、製作農村美食DIY，展開2天1夜深度小旅行，趁著秋冬旅遊補助暢遊宜蘭，最划算。

「壯圍沙丘旅遊服務園區」位於宜蘭壯圍鄉沿海，由黃聲遠建築師設計，以海邊特色的沙丘地景為意象，建物內部彎曲的動線，彷如海邊穴居動物的巢穴，維持某種程度的開放旅遊導覽，又不至於過度觀光化，曾榮獲「2019台灣建築獎」佳作，2018年4月開幕後即由蔡明亮導演策展。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處最近搭配沙丘地景藝術節，邀請藝術家創作10組作品展至3月底，其中「坡白留青」以10萬根白竹籤插在沙土上，營造出白色冬季雪景，成為拍照打卡熱點。

「休閒農業綠色深度旅遊-愛瘋宜蘭」建議遊客搭乘自行車由專人導覽各景點，同時順遊蘭陽溪與宜蘭河的出海口，拜訪東港榕樹公園、盪鞦韆私房景點、登上廢棄安檢所頂樓遠眺龜山島美景，中午再騎回沙丘服務園區用餐。

壯圍鄉沿海的沙地蘿蔔正逢產季，遊客可重溫拔蘿蔔情景，全國知名的三星蔥，小旅行中安排遊客洗蔥、DIY蔥油餅，煎出來的餅香味四溢，享受自製美食的成就感。

「愛瘋宜蘭」2天1夜深度旅遊，放鬆悠閒，又能深度了解地理人文面貌，民眾可接洽東北角暨宜蘭國家風景區管理處或宜蘭縣農會詢問遊程。

壯圍沙丘旅遊服務園區的屋頂透明玻璃，倒映著雲朵與建物，是拍攝美照的私房景點。記者...
壯圍沙丘旅遊服務園區的屋頂透明玻璃，倒映著雲朵與建物，是拍攝美照的私房景點。記者戴永華／攝影
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宜蘭壯圍沿海「盪鞦韆」，吸引很年多輕人喜歡來這裡捕捉海天一色的美景。記者戴永華／...
宜蘭壯圍沿海「盪鞦韆」，吸引很年多輕人喜歡來這裡捕捉海天一色的美景。記者戴永華／攝影
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「愛瘋宜蘭」特別安排遊客拔蘿蔔等當季蔬菜，體驗當農夫樂趣。記者戴永華／攝影
「愛瘋宜蘭」特別安排遊客拔蘿蔔等當季蔬菜，體驗當農夫樂趣。記者戴永華／攝影
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「壯圍沙丘旅遊服務園區」以海邊沙丘地景為意象，該建築曾榮獲「2019台灣建築獎」...
「壯圍沙丘旅遊服務園區」以海邊沙丘地景為意象，該建築曾榮獲「2019台灣建築獎」佳作。記者戴永華／攝影
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「愛瘋宜蘭」遊程帶領遊客騎乘腳踏車前往東港榕樹公園，這裡有吊籃，躺在籃裡休憩非常...
「愛瘋宜蘭」遊程帶領遊客騎乘腳踏車前往東港榕樹公園，這裡有吊籃，躺在籃裡休憩非常悠閒。圖／宜蘭縣農會提供
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