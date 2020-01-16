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吉安、壽豐休耕田打造花海 美崙山米老鼠矗立田中

2020-01-16 07:10聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮吉安鄉農會利用稻田休耕時，種小波斯菊和油菜花，除休耕農地再利用外，春節時有美麗花海供遊客欣賞、拍照。無獨有偶，壽豐鄉農會近日也在台11丙線旁營造花海，最特別的是有很像美崙山的米老鼠矗立其中，壽豐鄉農會表示，鼠年將至，花蓮人最有印象的就是美崙山米老鼠，就以此為意象，盼成為打卡景點。

吉安鄉農會總幹事張德奇表示，今年春節前營造15頃花海，集中在中央路及知卡宣大道兩旁，第一區花海位置是中央路兩旁約5公頃，目前正盛開中；第二區則在知卡宣大道兩側休耕農地，約有10公頃。

張德奇說，二期稻作收割後的田區現在是休耕期，田地光禿禿一片，為營造休閒美景，呼應縣府花園城市，與農友溝通協調，利用休耕田進行翻耕、雜草防除及施肥等基礎作業，再播種種子及栽培管理，不但幫農友施肥，美麗花海能讓造訪花蓮的遊客，欣賞小波斯菊與油菜花，印襯著藍天青山，感受慢活樂趣。

再往南走，在台11丙15公里處，有一隻復刻版「美崙山米老鼠」矗立在花海中。壽豐鄉農會總幹事黃啟祥說，鼠年將到來，花蓮人印象最深刻的老鼠，就是美崙山的米老鼠，透過農會理事周欽南協助，農會員工和志工利用假日，將二期稻穀的5公頃稻草堆疊成米老鼠形狀。由於體積大，很多開車經過的民眾都忍不住多看兩眼。

「之前還沒上色很多人以為是熊」黃啟祥笑說，經過上色後大家才發現是米老鼠，再搭配周遭1公頃的花海，讓遊客春節除了逛農會豐華再現館，也能到花海拍照打卡。

花蓮吉安鄉農會利用休耕田種小波斯菊與油菜花，不但幫農友施肥，美麗花海還能讓遊客欣...
花蓮吉安鄉農會利用休耕田種小波斯菊與油菜花，不但幫農友施肥，美麗花海還能讓遊客欣賞。圖／吉安鄉農會提供
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花蓮壽豐鄉農會今年利用稻草，做出復刻版「美崙山米老鼠」矗立在花海中，令人印象深刻...
花蓮壽豐鄉農會今年利用稻草，做出復刻版「美崙山米老鼠」矗立在花海中，令人印象深刻。圖／民眾提供
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春節菜花農地

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