吉安、壽豐休耕田打造花海 美崙山米老鼠矗立田中

花蓮吉安鄉農會利用稻田休耕時，種小波斯菊和油菜花，除休耕農地再利用外，春節時有美麗花海供遊客欣賞、拍照。無獨有偶，壽豐鄉農會近日也在台11丙線旁營造花海，最特別的是有很像美崙山的米老鼠矗立其中，壽豐鄉農會表示，鼠年將至，花蓮人最有印象的就是美崙山米老鼠，就以此為意象，盼成為打卡景點。

吉安鄉農會總幹事張德奇表示，今年春節前營造15頃花海，集中在中央路及知卡宣大道兩旁，第一區花海位置是中央路兩旁約5公頃，目前正盛開中；第二區則在知卡宣大道兩側休耕農地，約有10公頃。

張德奇說，二期稻作收割後的田區現在是休耕期，田地光禿禿一片，為營造休閒美景，呼應縣府花園城市，與農友溝通協調，利用休耕田進行翻耕、雜草防除及施肥等基礎作業，再播種種子及栽培管理，不但幫農友施肥，美麗花海能讓造訪花蓮的遊客，欣賞小波斯菊與油菜花，印襯著藍天青山，感受慢活樂趣。

再往南走，在台11丙15公里處，有一隻復刻版「美崙山米老鼠」矗立在花海中。壽豐鄉農會總幹事黃啟祥說，鼠年將到來，花蓮人印象最深刻的老鼠，就是美崙山的米老鼠，透過農會理事周欽南協助，農會員工和志工利用假日，將二期稻穀的5公頃稻草堆疊成米老鼠形狀。由於體積大，很多開車經過的民眾都忍不住多看兩眼。