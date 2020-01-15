花蓮勝安公園沿用至元宵節 吉安鄉規畫北昌公園替代

花蓮吉安鄉勝安運動公園（文小二學校預定地）由於長期未開發，去年廢止徵收還地於民，居民將沒有綠地公園。鄉長游淑貞說，勝安公園還地於民是地主權利，地方政府配套措施因應，於住一住宅都市計畫檢討中，規畫永吉橋北側建置約2公頃的北昌運動公園為配套園區，期程為3年。

勝安運動公園在吉安鄉勝安村，面積約1.65公頃，因為周邊都是住宅區，許多居民喜愛到公園從事休閒活動，設施有休閒步道、老人槌球場，還有籃球、網球場及草皮等。

吉安鄉公所指出，勝安公園原本要做文小二校舍工程，早在1990年核准土地徵收，但少子化無法設置學校，由於未依原徵收目的興建校舍，前年內政部核定廢止徵收，因此去年11月就要把地還給地主。不過民眾表達公園需求，已協調可繼續使用到今年元宵節後，鄉公所也要拆除地上設施沿用。

勝安村長陳倉周說，看到鄉公所向各單位爭取經費，為民眾建置舒適的勝安公園，現在卻要消失，大家都覺得很可惜，有這麼大片的綠地公園很難得。