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春聯套色錯誤重印 賀卡印成宜蘭國

2020-01-15 18:13中央社 宜蘭縣15日電

宜蘭縣政府春聯因縣長林姿妙署名字體顏色問題，回收後引發疑似馬屁文化爭議。縣府今天澄清，因廠商套色錯誤才回收，也無浪費公帑。議員還指寄送給民代的新年賀卡信封上錯把「宜蘭縣」英文印成「宜蘭國」，縣府對此致歉。

「歡樂宜蘭年」活動是宜蘭縣政府舉辦的農曆新年大型節慶活動，累計至今年鼠年已舉辦27年。縣府文化局每年都會設計當年生肖年的主題紀念紅包與春聯，今年的文字設計是「鼠慶豐年」，圖樣主視覺是老鼠手拿金元寶，端坐在大元寶上，象徵新年財源廣進，富貴滿堂，左下角還署名「宜蘭縣縣長林姿妙敬賀」。

縣府秘書處日前以文化局圖案版本，印製大、小張兩種不同尺寸春聯，左下方都有「宜蘭縣縣長林姿妙敬賀」字體。大張春聯印製約1000份，僅發送給縣內寺廟及所屬機關布置使用；小張春聯主要提供給民眾索取。

但有媒體報導，大張春聯日前卻遭縣府無預警收回要重印，縣府也沒說明原因，各界議論紛紛。民進黨宜蘭縣議會總召陳俊宇質疑，春聯署名字體沒有錯誤，只因顏色錯誤就要回收，縣府此舉根本浪費公帑。

縣府秘書處發布新聞稿澄清，大、小尺寸春聯上的「宜蘭縣縣長林姿妙敬賀」署名字體顏色，原本都要印上黑色，但因廠商套色錯誤，將大尺寸春聯署名字體印成暗金色，發現錯誤回收後，相關費用由廠商依責負擔，並無浪費公帑，更非馬屁文化。

縣府除這項爭議之外，日前寄送給民代的新年賀卡信封上，也把「Yilan County Government」，印成「Yilan Country Government」，錯把「宜蘭縣」印成「宜蘭國」。陳俊宇收到賀卡後抨擊，縣府團隊螺絲完全鬆了，連校正文宣也出現錯誤，應該好好檢討改進。

縣府對此錯誤坦承，因作業上出現瑕疵，對外致歉也將會檢討改進。

春聯林姿妙

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