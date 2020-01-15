親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民黨主席吳敦義請辭 曾銘宗能否代理主席有爭議

潑反送中冷水？從梁文道辭筆 談香港公共輿論空間

羅東就業中心徵才 港點師傅有40k

2020-01-15 15:12聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

勞動部羅東就業中心2020年首場徵才，本月18日（周六）將在宜蘭縣農會登場，28家廠商，提供近400個工作機會，其中，港式點心師傅薪資，開出3萬5千到4萬元。

羅東就業中心指出，這項「開薪就業 職來運轉」徵才活動，邀請廠商中，以雲雀國際股份有限公司及蘭城晶英酒店提供較多職缺，包括外內場服務人員、房務人員、廚房助手、洗滌員及港式點心師傅。

其中，港式點心師傅薪資高達3萬5千元到4萬元，內外場服務人員需要有好的記憶力為顧客點餐送餐，房務人員需要有體力打掃清潔，港式點心師傅需要有烹飪、擺盤、設計菜單的能力。

羅東就業中心表示，這是2020年的第一場徵才，象徵新的一年新的開始，希望透過徵才媒合，讓廠商快速找到合適的人才人力，符合工作職能的求職者，能踴躍參與。

羅東就業中心建議，參加面試的求職者，事前應做好求職面試的準備，例如履歷表、自傳的撰寫及服裝儀容的準備，可以讓自己在面試時，贏的好表現、好印象，以增加被錄取的機會。

徵才現場的宜蘭縣農會，位在宜蘭縣宜蘭市林森路155號3樓，「開薪就業 職來運轉」徵才活動的相關訊息或更多的就業資訊、職訓課程、求才資訊可上台灣就業通（http://www.taiwanjobs.gov.tw）或電詢羅東就業中心（03）9542094，有專人服務。

勞動部羅東就業中心2020年首場徵才，本月18日（周六）將在宜蘭縣農會登場，28...
勞動部羅東就業中心2020年首場徵才，本月18日（周六）將在宜蘭縣農會登場，28家廠商，提供近400個工作機會。圖／羅東就業中心提供
分享

羅東面試求職

延伸閱讀

過年走春！來羅東林場看電影看表演聽解說拿紅包

影／逛街買年貨何處去？羅東市集連開27天

終於有自己的家！金門就業中心廳舍今動土 明年...

結合技能檢定考場 金門就業中心新大樓動土

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

全台首座友善照明博物館 蘭博水上倒影夜光寧靜美到爆

2020-01-15 14:41

宜蘭縣府回收春聯1千份重印 廠商套色錯誤自行吸收費用

2020-01-15 15:52

影/立委選完了 基隆這2人拿不回保證金

2020-01-15 15:37

基隆81梯次學生寒假營隊 「潛艦國造怒海銲匠」最吸睛

2020-01-15 11:59

過年走春！來羅東林場看電影看表演聽解說拿紅包

2020-01-15 11:50

台東遊客創新高！去年破8百萬人次 縣府：熱氣球最吸客

2020-01-15 11:16

影／逛街買年貨何處去？羅東市集連開27天

2020-01-15 11:15

「台版築地」崁仔頂魚市春節到買氣旺 林右昌發紅包

2020-01-15 08:11

母顧身障39歲寶貝兒 圍爐細心餵餐食

2020-01-15 00:19

宜蘭打造親子館 校園變最好玩

2020-01-15 00:06

台灣碼頭首創…基隆港設自助報到機 20秒拿到房卡

2020-01-14 23:49

南田部落試射火箭 還要再溝通

2020-01-14 23:46

中橫關原加油站重新開張 再現「雲端肉粽」

2020-01-14 23:30

蘇澳闢大客車優先道？ 地方反對

2020-01-14 23:21

基隆10易肇事路段 麥金路居首

2020-01-14 22:45

基隆過年3天不收垃圾 停車格4天免費

2020-01-14 22:42

台東旅遊業春節後慘淡 業者及縣府都想方設法救觀光

2020-01-14 20:06

影／雲端肉粽回來囉！關原加油站整修5個月重新開張

2020-01-14 19:01

花蓮中央路變三時相號誌引民怨 縣府：會再多宣導

2020-01-14 17:36

影／宜蘭最好玩的校園親子館在這裡 家長快來遛小孩

2020-01-14 17:10

除夕至初三基隆全市路邊停車格免費 還有33項便民措施

2020-01-14 15:44

影／單親媽照顧身障兒30年 我人生就只有他沒有夢

2020-01-14 14:02

花蓮瑞穗部落小旅行 跨部落體驗原味生活

2020-01-14 13:56

悼念沈一鳴等黑鷹8罹難將士 台東各機關今降半旗

2020-01-14 10:37

新港奉天宮單車環島祈福 傳統宮廟文化結合休閒單車

2019-12-29 13:07
看更多

熱門文章

10年前陳光標高調行善 無名氏跟進10年捐1億9千萬

2020-01-15 08:50

台東旅遊業春節後慘淡 業者及縣府都想方設法救觀光

2020-01-14 20:06

一次集合4種鞦韆 竹北豆子埔公園大人小孩都愛玩

2020-01-15 03:08

女子用山泉水嗽口 媽呀！一隻10公分水蛭卡喉嚨

2020-01-15 13:11

社子島擬劃7.9公頃河川區 地方說明會抗議火爆

2020-01-14 22:17

高雄工廠火警空品劣 趙天麟：拜託市府讓大家有安心感

2020-01-15 10:07

傳顏寬恒接台中市副市長 顏幕僚：怎麼可能？

2020-01-14 16:31

南部陽明山！台南梅嶺逾3萬株紫牡丹花海盛開 美到3月

2020-01-15 08:27

影／與石虎共存 台13線將原線拓寬不再有三義外環道

2020-01-14 22:34

影／楠梓大火引空汙 韓國瑜提醒市民戴口罩出門

2020-01-15 11:19

全台最大筆！ 彰市大陣仗1億4千萬春節敬老金今點鈔發放

2020-01-15 11:03

40多年畫千件陶瓷彩繪 匠師董加添見證金門官窯興衰

2020-01-15 03:07

「台版築地」崁仔頂魚市春節到買氣旺 林右昌發紅包

2020-01-15 08:11

陳柏惟當選立委後急罷韓 今貼文「讓白賊虎爛的政客消失」

2020-01-15 11:18

搶手魚貨大尾白鯧魚每斤3000元 愈到年節愈難買到

2020-01-14 16:29

5年增加20萬人 鄭文燦報喜：桃園人口破225萬人

2020-01-15 10:58

高雄林園信昌公司火警釀毒性汙染物逸散 環保局開罰

2020-01-14 20:00

2強棒議員下月進國會 桃市藍營樂見：世代交替

2020-01-14 17:37

影／桃機第三跑道開發環評爆爭議 鄭文燦：補償已多15%

2020-01-15 12:03

影／西濱房裡交流道被譏「半套」 林佳龍允諾協助改善

2020-01-15 11:50

明道大學上億學費遭侵吞？ 校方抨擊子虛烏有將提告

2020-01-15 13:30

輔選不力？ 台中、南投藍綠都有檢討聲

2020-01-15 00:05

終於有自己的家！金門就業中心廳舍今動土 明年完工

2020-01-14 20:10

韓國瑜訪原生藝術育成中心 將成立平台展售特殊生創作

2020-01-14 19:05

陪阿公顧店─以繪畫感謝阿公照顧 獲台日兒童畫首獎

2020-01-15 09:17

搶救神明大作戰？ 為何太子爺不賣香後賣年菜

2020-01-15 10:00

桃園捷運工程圍籬佔道 機車騎士怨：被逼車

2020-01-15 11:44

影／雲端肉粽回來囉！關原加油站整修5個月重新開張

2020-01-14 19:01

北市公車專用道 鋪出「機場跑道」品質

2020-01-14 23:37

高市長小紅包改貼1元新硬幣 年節祝福依然滿滿

2020-01-15 10:43

花蓮中央路變三時相號誌引民怨 縣府：會再多宣導

2020-01-14 17:36

新豐鄉首度發放65歲長輩生日禮金 長輩喜：很有福利！

2020-01-15 12:48

西螺大橋蝴蝶花海 請先別拍照

2020-01-15 00:02

在霧峰區公所服務40年 區長李銘海後天退休

2020-01-14 17:11

雲林郵局局長交接 新任局長承諾每鄉鎮保有郵局服務

2020-01-15 13:34

淡海輕軌可用行動支付！ 免費搭1個月還有店家優惠

2020-01-15 11:43

桃園桃合福林重劃動土 鄭文燦：優質生活圈發展更好

2020-01-14 17:23

新YouBike2.0試辦 與舊設備無法互通

2020-01-15 11:16

影／宜蘭最好玩的校園親子館在這裡 家長快來遛小孩

2020-01-14 17:10

台南市胡蘿蔔雨災 明起至24日可提現金救助申請

2020-01-14 18:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top