羅東就業中心徵才 港點師傅有40k

勞動部羅東就業中心2020年首場徵才，本月18日（周六）將在宜蘭縣農會登場，28家廠商，提供近400個工作機會，其中，港式點心師傅薪資，開出3萬5千到4萬元。

羅東就業中心指出，這項「開薪就業 職來運轉」徵才活動，邀請廠商中，以雲雀國際股份有限公司及蘭城晶英酒店提供較多職缺，包括外內場服務人員、房務人員、廚房助手、洗滌員及港式點心師傅。

其中，港式點心師傅薪資高達3萬5千元到4萬元，內外場服務人員需要有好的記憶力為顧客點餐送餐，房務人員需要有體力打掃清潔，港式點心師傅需要有烹飪、擺盤、設計菜單的能力。

羅東就業中心表示，這是2020年的第一場徵才，象徵新的一年新的開始，希望透過徵才媒合，讓廠商快速找到合適的人才人力，符合工作職能的求職者，能踴躍參與。

羅東就業中心建議，參加面試的求職者，事前應做好求職面試的準備，例如履歷表、自傳的撰寫及服裝儀容的準備，可以讓自己在面試時，贏的好表現、好印象，以增加被錄取的機會。