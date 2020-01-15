全台首座友善照明博物館 蘭博水上倒影夜光寧靜美到爆

蘭陽博物館採單面山的幾何建築，白天拍照就很美，旁邊濕地公園不但生態豐富，且映襯著建築的美麗倒影；館方為增加夜亮點，經1年多研究出最適合生物生長的波長，成了全台第一座戶外友善照明的博物館，入夜後的蘭博光影燦爛迷人，吸引年輕人夜遊、攝影玩家拍照打卡的新景點。

位於宜蘭烏石港區的蘭陽博物館，彷照沿海礁岩的單面山幾何造型而建，呈現姚仁喜建築大師的美學。館長陳碧琳指出，蘭陽博物館是網友推爆北台灣必看博物館，也是中外遊客必訪的魅力景點，近年來榮登熱門IG打卡拍照點，不管是白天、傍晚都有不同的視野情境。

因周遭的濕地公園生物多樣性，為了實現友善光環境，蘭博館方經過1整年的產官學合作計畫，研究出對生物最合適照明的波長，終於打造全台第一座戶外友善照明的博物館。夜幕降臨後的蘭陽博物館在湖面倒影的映照下，呈現寂靜美感，不是攝影玩家也都可拍出震撼與華麗的攝影作品。

陳碧琳館長提供拍照秘訣，若要整棟建築入鏡的拍照攻略，最佳拍照位置是站在烏石港轉運站旁的烏石港驛站木平台，在這裡可以捕捉湖光倒影的燦爛。