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全台首座友善照明博物館 蘭博水上倒影夜光寧靜美到爆

2020-01-15 14:41聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

蘭陽博物館採單面山的幾何建築，白天拍照就很美，旁邊濕地公園不但生態豐富，且映襯著建築的美麗倒影；館方為增加夜亮點，經1年多研究出最適合生物生長的波長，成了全台第一座戶外友善照明的博物館，入夜後的蘭博光影燦爛迷人，吸引年輕人夜遊、攝影玩家拍照打卡的新景點。

位於宜蘭烏石港區的蘭陽博物館，彷照沿海礁岩的單面山幾何造型而建，呈現姚仁喜建築大師的美學。館長陳碧琳指出，蘭陽博物館是網友推爆北台灣必看博物館，也是中外遊客必訪的魅力景點，近年來榮登熱門IG打卡拍照點，不管是白天、傍晚都有不同的視野情境。

因周遭的濕地公園生物多樣性，為了實現友善光環境，蘭博館方經過1整年的產官學合作計畫，研究出對生物最合適照明的波長，終於打造全台第一座戶外友善照明的博物館。夜幕降臨後的蘭陽博物館在湖面倒影的映照下，呈現寂靜美感，不是攝影玩家也都可拍出震撼與華麗的攝影作品。

陳碧琳館長提供拍照秘訣，若要整棟建築入鏡的拍照攻略，最佳拍照位置是站在烏石港轉運站旁的烏石港驛站木平台，在這裡可以捕捉湖光倒影的燦爛。

即日起每天傍晚5點到晚上9點亮燈，建議大家白天逛完博物館後可到周遭欣賞烏石港生態之美及品嘗海鮮，夜間的蘭博逛起來別有一番風味，可在看見不同深度及曲線的牆面，做出光影投射時的絢麗層次感，變身一座浪漫的戶外光影博物館。

蘭陽博物館研究出最適合生物生長的波長，在不破壞生態情況下，打造全台首座友善光影博...
蘭陽博物館研究出最適合生物生長的波長，在不破壞生態情況下，打造全台首座友善光影博物館；入夜後的蘭博建築水上倒影，寧靜光景美極了，成了拍照捕捉夜間的新亮點。圖／蘭陽提供
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博物館建築濕地公園

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