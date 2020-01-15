基隆81梯次學生寒假營隊 「潛艦國造怒海銲匠」最吸睛

基隆市政府推出81梯次、有2619個名額的各式寒假營隊活動，對象從幼兒、國中小到高中，活動九成不收費，有烘焙手作學習、孕婦與長照、小小創意達人，還有「潛艦國造-怒海銲匠」，很吸睛。

市府邀培德工家西式餐點教師陳慧君與餐飲科邱閎康、游仲文同學，展示手作草莓泡芙、水果戚風蛋糕捲等各類西式糕點，分享參與技藝學程歷程，他們都因寒假參加營隊產生興趣，認為這對未來走向有很大的幫助。

教育處長林祝里指出，學童可在學區內學校就近參與相關課程，探索並發展自己天賦興趣，也度過快樂寒假假期。

最吸睛的「潛艦國造-怒海銲匠」，有機會做簡單的海事實做，例如，潛艦國造是輪機的機械操作，還有船舶纜繩實作體驗，國中小都可以來報名，免費，20個名額。

教育處表示，市府今年寒假結合聖心高中、培德工家、基隆海事、經國學院及明德暨碇內國中所設2所職業試探中心，共同推出烘焙、餐旅、醫護、表演藝術、機械、航海、創意等各類職業試探營隊，供本市學子探索個人興趣。

安樂高中自造實驗室及銘傳、百福國中暨安樂高中科技中心，以深入淺出方式帶入基礎電學、機械構造、電動木工、機電及飛行原理，培育學生資訊科技文創設計能力；本市所屬學校辦理網球、桌球、國樂、多元工藝、科技教育教學與學習、探索活動等各類活動；本市社區教保資源中心，特為2至6歲學前幼兒帶來「親子廚房-健康元宵」、「親子音樂」及「音樂派對-動物狂歡節」，豐富幼童寒假生活。

今年寒假由淡江大學、長庚大學及東吳大學等校，帶來「啟航吧！從0開始的七妙冒險」、「頭好壯壯健康營」及「航向宇宙之世界探索營」豐富多元營隊活動。