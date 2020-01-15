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過年走春！來羅東林場看電影看表演聽解說拿紅包

2020-01-15 11:50聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

農曆年何處去？曾是太平山木材集散地的羅東林業文化園區，過年期間開放，各館舍除除夕與大年初一休館外，大年初二到初五都開放，周邊停車場都整理好，讓遊客方便停車。

羅東林業文化園區即在林務局羅東林區管理處後方，羅東林區管理處表示，春節期間，館舍大年初二至初五開放參觀，各展示館舍每日提供兩場的定時導覽解說。

各據點解說時間為竹林車站9點30分及下午２點30分、森產館上午10點及下午３點、森活館上午10點30分及下午３點30分、竹探館上午11點及下午４點。

同時，初二至初五期間的下午1點到1點50分，在遊客服務中心竹林車站前安排「好運鼠不盡~林場發紅包」，透過解說人員述說林場歷史文化與生態環境，搭配擲骰子遊戲答題互動抽取紅包，將有機會獲得新年限定好禮。

另外，初二到初五每日上午9點及下午2點，在森活館播放「森林大戲院~野望陪你過好年」生態影片欣賞活動，活動免費均採現場報名，每場次可容納以10到15名，喜歡自然野趣及生態的遊客可以欣賞。

春節期間，園區戶外北側的藝文廣場區每天都有街頭藝人表演，每日由不同表演團體在春節連假輪番上演，為新春演湊愉悅的樂章。

至於停車問題，羅東林區管理處表示，春節期間，園區周邊因應縣政府都市計畫工程，原收費停車場拆除，並在鄰近中正北路及倉前路交接處設置10個大型遊覽車，園區周邊鄰近中正北路也有私人收費停車場，計有110個小客車停車位，工程施工期間，請民眾依指示方向順著園區周邊人行步道進入園區。

透過解說人員述說林場歷史文化與生態環境，搭配擲骰子遊戲答題互動抽取紅包，將有機會...
透過解說人員述說林場歷史文化與生態環境，搭配擲骰子遊戲答題互動抽取紅包，將有機會獲得新年限定好禮。圖／羅東林區管理處提供
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大年初二到初五都開放，竹林車站前有「好運鼠不盡~林場發紅包」。圖／羅東林區管理處...
大年初二到初五都開放，竹林車站前有「好運鼠不盡~林場發紅包」。圖／羅東林區管理處提供
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農曆年何處去？曾是太平山木材集散地的羅東林業文化園區，過年期間開放，各館舍除除夕...
農曆年何處去？曾是太平山木材集散地的羅東林業文化園區，過年期間開放，各館舍除除夕與大年初一休館外，大年初二到初五都開放，竹林車站前有「好運鼠不盡~林場發紅包」。記者羅建旺／攝影
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