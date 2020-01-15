過年走春！來羅東林場看電影看表演聽解說拿紅包

農曆年何處去？曾是太平山木材集散地的羅東林業文化園區，過年期間開放，各館舍除除夕與大年初一休館外，大年初二到初五都開放，周邊停車場都整理好，讓遊客方便停車。

羅東林業文化園區即在林務局羅東林區管理處後方，羅東林區管理處表示，春節期間，館舍大年初二至初五開放參觀，各展示館舍每日提供兩場的定時導覽解說。

各據點解說時間為竹林車站9點30分及下午２點30分、森產館上午10點及下午３點、森活館上午10點30分及下午３點30分、竹探館上午11點及下午４點。

同時，初二至初五期間的下午1點到1點50分，在遊客服務中心竹林車站前安排「好運鼠不盡~林場發紅包」，透過解說人員述說林場歷史文化與生態環境，搭配擲骰子遊戲答題互動抽取紅包，將有機會獲得新年限定好禮。

另外，初二到初五每日上午9點及下午2點，在森活館播放「森林大戲院~野望陪你過好年」生態影片欣賞活動，活動免費均採現場報名，每場次可容納以10到15名，喜歡自然野趣及生態的遊客可以欣賞。

春節期間，園區戶外北側的藝文廣場區每天都有街頭藝人表演，每日由不同表演團體在春節連假輪番上演，為新春演湊愉悅的樂章。