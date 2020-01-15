台東遊客創新高！去年破8百萬人次 縣府：熱氣球最吸客

台東縣政府今天公布2019年縣內主要觀光景點遊客人流，加總逾800萬人次，再創歷史新高，且較前一年2018成長約6.84%，其中最受歡迎景點前5名為鹿野高台、伯朗大道、小野柳、三仙台及水往上流。

台東縣政府交通及觀光發展處今天上午指出，未來縣府會規畫更多、更好玩的景點與活動，台東縣長饒慶鈴歡迎全國民眾到台東旅遊，體驗台東慢活、豐富多元文化、敦厚人情、欣賞台東的自然美景。

縣府交觀處指出，2020年農曆春節即將到來，7天連假民眾可以規畫行程，來台東旅遊，無論看海、賞花、搭熱氣球或騎自行車，都非常適合全家暢遊體驗，相關資訊請參閱：https://tour.taitung.gov.tw台東觀光旅遊網。

縣府交觀處處長江慧卿表示，去年台東熱氣球活動為台東帶入大量遊客，加上觀光局加碼補助春季及秋冬旅遊，帶動淡季遊客數成長，讓台東去年全年旅遊人次創新高。