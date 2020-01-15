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台東遊客創新高！去年破8百萬人次 縣府：熱氣球最吸客

2020-01-15 11:16聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

台東縣政府今天公布2019年縣內主要觀光景點遊客人流，加總逾800萬人次，再創歷史新高，且較前一年2018成長約6.84%，其中最受歡迎景點前5名為鹿野高台、伯朗大道、小野柳、三仙台及水往上流。

台東縣政府交通及觀光發展處今天上午指出，未來縣府會規畫更多、更好玩的景點與活動，台東縣長饒慶鈴歡迎全國民眾到台東旅遊，體驗台東慢活、豐富多元文化、敦厚人情、欣賞台東的自然美景。

縣府交觀處指出，2020年農曆春節即將到來，7天連假民眾可以規畫行程，來台東旅遊，無論看海、賞花、搭熱氣球或騎自行車，都非常適合全家暢遊體驗，相關資訊請參閱：https://tour.taitung.gov.tw台東觀光旅遊網。

縣府交觀處處長江慧卿表示，去年台東熱氣球活動為台東帶入大量遊客，加上觀光局加碼補助春季及秋冬旅遊，帶動淡季遊客數成長，讓台東去年全年旅遊人次創新高。

江慧卿表示，去年台東最受歡迎前5名景點依序：鹿野高台168 萬5050人次，人數高峰介於6至8月，主因是熱氣球嘉年華活動吸客；伯朗大道85萬7300人次，一望無際田園風景，成遊客必訪打卡點；小野柳66萬5001人次；三仙台風景區57萬2021人次；水往上流53萬2222人次。

台東熱氣球活動吸客，鹿野高台去年全年遊客數達168 萬5050人次。圖／本報資料...
台東熱氣球活動吸客，鹿野高台去年全年遊客數達168 萬5050人次。圖／本報資料照片
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台東熱氣球嘉年華小野

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