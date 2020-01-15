影／逛街買年貨何處去？羅東市集連開27天

宜蘭羅東年貨市集今天開幕，包括民生市場、開元市場（第三市場）的年貨攤位，昨天（14日）設攤，直到2月9日，連開27天。

鎮長吳秋齡指出，市集供應多樣食材與應景年貨，南北貨都有，包括魚類、肉類、蔬菜、火鍋料、糖果餅乾、新衣等都有。

今天開幕，在民生市場的市集還有幼兒園、舞獅等演出，炒熱年節氣氛，年味濃。

同時，鎮公所美化民生市集入口牆面，介紹五色蔬菜、水產海鮮、五穀雜糧的特色與營養，把牆面當生活教科書，也增加購物樂趣。