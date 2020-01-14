台東旅遊業春節後慘淡 業者及縣府都想方設法救觀光

去年8月起大陸限縮自由行旅客來台，對台灣觀光造成衝擊，蔡英文成功連任，預期陸客恐全面緊縮，加上觀光局旅遊補助停止，每年2至5月又是台東觀光淡季，讓台東觀光旅遊相關業者憂心，業者設法自救，台東縣政府也積極開拓國外旅遊市場，官民齊力希望度過觀光「寒冬」。

秋冬旅遊補助1月底到期，台東縣政府交觀處處長江慧卿表示，基於風險分散，大陸市場之外，縣府未來除加強對日、韓、香港（因一國兩制，不在陸客自行限縮地區內）、東南亞地區行銷台東觀光，今年也計畫增加歐洲地區的旅遊宣傳，吸引更多外籍遊客來台東旅遊，另將擴大舉辦熱氣球活動，帶動國旅。

台東縣觀光協會理事長，鹿鳴酒店董事長潘貴蘭說，農曆春節後，台東縣內飯店業者普遍住房都降到3成上下，這幾天業者見面，大家相視無語，只能「嘆氣」。

台東富野集團協理黃慶安說，春節後到4月底的訂房，只能說慘不忍睹，知本富野渡假會館只有2成多，富野商旅約3成多，日子愈來愈難熬。

潘貴蘭說，業者都知道靠政府補助、降低房價不是長久之計，必須藉由規畫更完善、精緻、獨特景點的配套行程，提高旅遊及服務品質，才能讓客人願意再來台東玩，只是國人已養成政府有補助才出遊的習慣，要改變這種習慣，需要時間，就怕有業者撐不下。

今年2至5月台東地區飯店業績冷清，民宿業者更悽慘，不少業者面臨龐大房貸壓力而求售，高姓房仲業者表示，他手上待售的民宿就有20幾間。

李姓民宿業者無奈表示，從春節後，一直到4月底，除了228連假及4月下旬有鐵人三項比賽，才有訂單，其它日子都是空白，2至4月訂房率平均低於1成，確有部分同業因房貸壓力，打算拋售房子。