小兄弟登上嘉明湖背影好萌 還開心揮國旗

今年1月初，住在新北市的7歲阿興、5歲阿賢兄弟，與父母一起登上海拔3000多公尺的三叉山和嘉明湖，兄弟倆並肩坐在湖畔的背影和揮舞國旗的模樣，讓網友直呼萌翻了。

阿興和阿賢的父親邱德鑫今天接受中央社記者電話訪問表示，去年12月30日一家人抵達南橫公路利稻部落，31日開車前往向陽登山口，沿路下著細雨，不過到了登山口，幸好天氣放晴，2兄弟在登山口喊一聲「OK，出發」後，開始挑戰不可能的任務。

起初小兄弟邊走邊玩，但1個小時後進入最痛苦的適應期，阿賢開始耍脾氣，喊著「不要、不要」，突破適應期後，阿賢又恢復了活力，看到向陽山屋時興奮地跑步接近，不慎摔了一跤，幸好無大礙。

一家人在元旦清晨出發挺進嘉明湖，途中經歷坡度將近8、90度的好漢坡，阿興和阿賢克服心理障礙，越過難關後登上海拔3603公尺、百岳排名第16的向陽山，下山後再直奔嘉明湖山屋。

隔日一早，遠處的雲海露出曙光，是個好天氣，一家人成功抵達嘉明湖，阿興、阿賢見到目的地就在眼前，放開腳步奔跑，邊喊著「嘉明湖到了」，兄弟倆觸摸冰冷的湖水，在湖畔揮舞國旗，父母也拍下了小兄弟並肩而坐的背影。

回程挑戰了另一座百岳、海拔3496公尺的三叉山，兄弟在三角點高喊「新年快樂」；這趟旅程也到訪有「最美的野溪溫泉」之稱的栗松溫泉。

邱德鑫近日在知名的登山健行交流平台「健行筆記」貼出2兄弟登嘉明湖和栗松溫泉的影片和照片，吸引逾4萬人次點閱。

邱德鑫表示，阿興2歲時有過敏症，都用嘴巴呼吸，於是他和妻子開始帶著阿興走步道、爬山，接著阿賢也跟著加入，這幾年他們已經完成了76條步道和山岳攀爬，阿興的過敏狀況也改善不少。

他說，有山友看到阿興、阿賢這麼辛苦有些不捨，或是擔心出現高山症，但孩子的狀況父母親最清楚，像這次挑戰嘉明湖，他們提前1天到利稻，然後第1天只攀登到向陽山屋，就是要讓孩子適應高山，避免引發高山症。

邱德鑫說，爬山自己要背雨衣、零食，學習獨立，沿路可以看到哥哥會照顧弟弟，到了山上，他們完全忘記了3C產品，這些經驗會是2個小孩美好的成長過程。