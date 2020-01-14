花蓮鳳林慰問金今開始發放 民眾欲過年採買
花蓮縣鳳林鎮首場年終慰問金今天發放，9點發放時間還未到，就已有許多民眾排隊，笑說這是第一次領到鎮公所發的錢，至於過年前的大紅包準備如何利用，領取民眾幾乎異口同聲說準備用在過年採買上。鳳林鎮長蕭文龍表示，希望民眾能將年終慰問金用於年節消費，活絡地方經濟。
鳳林鎮利用垃圾衛生掩埋場收入，14日起至19日止，在各里辦公處發放全鎮年終慰問金，每人2千元。今天首場慰問金發放分別在南平里、北林里，鎮公所發放作業比照選務工作，首場發放秩序良好。
蕭文龍表示，以108年6月30日前設籍鳳林者為發放對象，由於農曆新年將至，為加速發放期程，以戶為單位由戶長代表領取。特別協調鳳榮地區農會申請千元新鈔，每位民眾領到的年終慰問金都是新鈔，讓大家過個好年。提醒年終慰問金發放、申辦轉帳只到2月27日止，逾期未領取將轉入鳳林鎮急難救助金使用。
鳳林鎮公所財政課長劉翠雯則說，民眾除依發放通知單，每天上午9點至下午2點，在指定時間就近至里辦公處領取現金外，若戶長因故無法前往領取現金，也可於2月3日至27日期間，委託親朋好友攜帶證件，發放通知單、戶長存摺封面影本至鎮公所財政課辦理轉帳，年終慰問金將轉入戶長存戶內，如未收到發放通知單，可與里幹事洽詢。
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