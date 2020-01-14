親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

武漢肺炎「有限度」人傳人 世衛警告： 疫情恐擴散

影／雲端肉粽回來囉！關原加油站整修5個月重新開張

2020-01-14 19:01聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

「雲端肉粽回來囉！」全台最高、位於中橫公路沿線的關原加油站，整修5個月後本月起重新開張，過路客引頸企盼的「雲端肉粽」，也繼續以每顆35元的佛心價，在海拔2374公尺的高山上，餵飽旅人的胃。慶祝重新開幕，即起至月底，憑該站加油發票，享咖啡買一送一。

開站33年的關原加油站，位於花蓮縣秀林鄉的中橫公路上，是全台最高的加油站，除了供應92、95汽油及超級柴油3種油品，站內的「雲端肉粽」也成為馳名台8線中橫的美食。

台灣中油表示，因關原加油站周邊方圓幾百公尺內幾乎沒有店家，在員工提議下，7年前開始販售肉粽 ，內有豬肉、香菇等餡料，每月平均賣超過5000顆，以該站每天僅約4、50車次加油，這個數字頗為驚人。

「這個肉粽吃了會懷念」站長李詅說，高山上氣溫低，一顆燒肉粽相當暖胃，連不需加油的自行車友都會到站來買，曾有外縣市民眾一次買了200顆宅配回家，還有網友封了「雲端肉粽」這個浪漫的名號，除了肉粽，站內還提供熱咖啡，許多駕駛也不忘來上一杯。

去年8月6日起，台灣中油斥資2000萬元整修關原加油站，進行「地下油品管線汰換」及「油槽內襯包覆改善」等工程，並更新加油機，同時也改善員工居住環境、美化站容，為此停工5個月，許多網友傷心「好一陣子吃不到肉粽了」。

經過100多天整修，關原加油站終於在本月起重新開幕，同樣是每天上午9時至下午6時營業。

慶祝關原加油站重新開幕，台灣中油準備300組中油寶寶皮革鑰匙圈，到站加油就送，送完為止；即日起至1月31日，憑關原加油發票享咖啡買一送一優惠，到站購買洗可麗環保洗衣精2000g一瓶即送洗可麗環保洗碗精200g一瓶。

台灣中油位於花蓮縣秀林鄉中橫公路沿線的關原加油站，這全台最高加油站，整修5個月後...
台灣中油位於花蓮縣秀林鄉中橫公路沿線的關原加油站，這全台最高加油站，整修5個月後，這個月重新開張。記者王燕華／攝影
分享
台灣中油位於花蓮縣秀林鄉中橫公路沿線的關原加油站，販售美味肉粽，另不加油的自行車...
台灣中油位於花蓮縣秀林鄉中橫公路沿線的關原加油站，販售美味肉粽，另不加油的自行車友都會到站買上一顆。記者王燕華／攝影
分享
台灣中油位於花蓮縣秀林鄉中橫公路沿線的關原加油站，販售美味肉粽與熱呼呼的咖啡，馳...
台灣中油位於花蓮縣秀林鄉中橫公路沿線的關原加油站，販售美味肉粽與熱呼呼的咖啡，馳名台8線。記者王燕華／攝影
分享
台灣中油關原加油站站長李詅說，雲端肉粽一個月可賣4、5000顆。記者王燕華／攝影
台灣中油關原加油站站長李詅說，雲端肉粽一個月可賣4、5000顆。記者王燕華／攝影
分享

加油站中橫公路中油

延伸閱讀

2020最好拍！亞洲首座YSL BEAUTY...

台北茶花展登場 1月10日起5000多株茶花...

大叔加「霸王油」溜走 工讀生倒貼700元：沒...

加油站附近冒煙引虛驚 原來是燒烤餐廳排煙

相關新聞

台東旅遊業春節後慘淡 業者及縣府都想方設法救觀光

2020-01-14 20:06

花蓮中央路變三時相號誌引民怨 縣府：會再多宣導

2020-01-14 17:36

影／宜蘭最好玩的校園親子館在這裡 家長快來遛小孩

2020-01-14 17:10

除夕至初三基隆全市路邊停車格免費 還有33項便民措施

2020-01-14 15:44

影／單親媽照顧身障兒30年 我人生就只有他沒有夢

2020-01-14 14:02

花蓮瑞穗部落小旅行 跨部落體驗原味生活

2020-01-14 13:56

名人指定！來宜蘭必吃「工夫香酥鴨」 手路菜中餐廳 品嚐正統蘭陽料理

2020-01-14 10:57

絕招！最美麗車站「天在看」！？籲請遊客勿亂丟垃圾

2020-01-14 10:22

熱門文章

輕度智能障礙男子賣饅頭維生 站14小時只為自給自足

2020-01-14 11:55

落實國小校校有幼兒園 桃園增建18所

2020-01-13 23:19

屏人口跌跌不休 下屆議員恐減12席

2020-01-13 23:38

西螺大橋「巨型蝴蝶」未演先轟動 鎮長：拜託先別拍

2020-01-14 13:25

武陵賞櫻從宜蘭三星出發2日遊 贈品好康優惠多

2020-01-14 06:53

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top