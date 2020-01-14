影／雲端肉粽回來囉！關原加油站整修5個月重新開張

「雲端肉粽回來囉！」全台最高、位於中橫公路沿線的關原加油站，整修5個月後本月起重新開張，過路客引頸企盼的「雲端肉粽」，也繼續以每顆35元的佛心價，在海拔2374公尺的高山上，餵飽旅人的胃。慶祝重新開幕，即起至月底，憑該站加油發票，享咖啡買一送一。

開站33年的關原加油站，位於花蓮縣秀林鄉的中橫公路上，是全台最高的加油站，除了供應92、95汽油及超級柴油3種油品，站內的「雲端肉粽」也成為馳名台8線中橫的美食。

台灣中油表示，因關原加油站周邊方圓幾百公尺內幾乎沒有店家，在員工提議下，7年前開始販售肉粽 ，內有豬肉、香菇等餡料，每月平均賣超過5000顆，以該站每天僅約4、50車次加油，這個數字頗為驚人。

「這個肉粽吃了會懷念」站長李詅說，高山上氣溫低，一顆燒肉粽相當暖胃，連不需加油的自行車友都會到站來買，曾有外縣市民眾一次買了200顆宅配回家，還有網友封了「雲端肉粽」這個浪漫的名號，除了肉粽，站內還提供熱咖啡，許多駕駛也不忘來上一杯。

去年8月6日起，台灣中油斥資2000萬元整修關原加油站，進行「地下油品管線汰換」及「油槽內襯包覆改善」等工程，並更新加油機，同時也改善員工居住環境、美化站容，為此停工5個月，許多網友傷心「好一陣子吃不到肉粽了」。

經過100多天整修，關原加油站終於在本月起重新開幕，同樣是每天上午9時至下午6時營業。