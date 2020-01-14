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花蓮中央路變三時相號誌引民怨 縣府：會再多宣導

2020-01-14 17:36聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮中央路因多個路口有左轉燈，直行車不敢在內側車道停等紅燈，導致外側車道大排長龍...
花蓮中央路因多個路口有左轉燈，直行車不敢在內側車道停等紅燈，導致外側車道大排長龍，內側車道卻空空如也的怪現象。記者王思慧／攝影
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花蓮縣中央路是地方重要道路，道路雖寬敞，卻因多個路口有左轉燈，直行車不敢在內側車道停等紅燈，導致外側車道大排長龍，內側車道卻空空如也的怪現象。花蓮縣政府觀光處交通科與警方討論後，決定變成三時相號誌，讓同一方向車輛先行，卻引起民怨等紅燈太久。縣府回應，此更動為增加道路運能，會再多加宣導。

花蓮中央路地方俗稱30米路，是條二線道加機車道的重要道路，車流量大，昨天縣府將紅綠燈改為三時相號誌，許多民眾停紅燈等太久，引起民怨，縣議員張美慧接獲陳情後，今天邀集縣府觀光處、交通隊等單位前往中央路會勘。

花蓮縣府觀光處代理處長張志翔表示，之前中央路上，有很多內側車道是左轉車輛專用，禁行直行車，只有一條外側車道讓直行車走，導致很多直行車不敢走內側車道，或是一直變換車道，可能造成危險；常看到外側車道直行車輛排得好長，甚至延長至好幾個路口，內側車道卻是空的，浪費空間。

張志翔說，因應蘇花改通車和春節疏運，觀光處與警方交通隊討論方案，決定使用三時向號誌，同一行進方向在綠燈時，車輛可同時左轉、直行及右轉，北上或南下中央路各綠燈50秒，東西向支線道則是60秒，秒數會依交通隊的決定調整，每天都會滾動式檢討。

從昨天一早有民眾抱怨中央路塞車，張志翔表示，可能宣導不是很完整，會再加強，內側車道其實可以行駛，快速疏導車流。針對一些比較小的支線，希望像是滯洪池的概念，收集支線的車輛後，再綠燈一次放行，減少民眾停等紅燈時間。

最好的方式是把路加寬，做出左轉專用道可以停等5輛車左右，但需要用地取得及長遠規畫，縣府建設處在做相關調整，會再檢討研議。

花蓮中央路改為三時向號誌，同一行進方向在綠燈時，車輛可同時左轉、直行及右轉。記者...
花蓮中央路改為三時向號誌，同一行進方向在綠燈時，車輛可同時左轉、直行及右轉。記者王思慧／攝影
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車道塞車

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