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影／宜蘭最好玩的校園親子館在這裡 家長快來遛小孩

2020-01-14 17:10聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭首座利用校園空間打造的親子館今天啟用，位於壯圍鄉古亭國小，這裡有大碗公溜滑梯、涵洞躲貓貓及古早幫浦等，貼近大自然色彩活潑多元，成了宜蘭最好玩的學校，阿公阿媽或爸媽可以帶孩子到這裡免費玩。

宜蘭縣3歲以下幼兒約有85%由父母、祖父母在家照顧，政府增加社區內育兒照顧措施，是給家庭最直接的育兒協助；縣府社會處運用公益彩券回饋金及盈餘分配款，在壯圍鄉古亭國小開辦親子館，是宜蘭第一所運用校園空間規劃設置的親子館。

縣府運用古亭國小4間多餘教室打造而成，並委託聖母醫護管理專科學校經營管理，學校大方釋出戶外空間及融合校園整體空間，設計大碗公溜滑梯、涵洞躲貓貓及古早幫浦等，增添空間色彩活潑多元外，更讓校園充滿童趣。

縣長林姿妙今天帶領古亭國小附幼的小朋友啟用戶外遊憩空間，大玩碗公溜滑梯，大人小孩都開心不得了；另有戲砂池、涵洞躲貓貓等，家長帶著小孩到這裡免費玩，放鬆心情，也增進親子互動感情。

古亭國小校園充滿童趣，可說是全縣最好玩的學校，校方樂於開放給社區民眾及親子都能享受最舒適的環境，這裡提供親子共玩、共學的活動空間，館內並配置社工人員、教保員，提供育兒相關諮詢、協助弱勢家庭等，也方便家庭就近取得需要的資源。

壯圍親子館服務時間週二至週六9：00-11：00、14：00-16：00，現場排隊入館，不接受電話預約，同時段可開放20名孩童入館。週三為托育機構親子活動日，提供托育機構預約親子活動辦理場域，停止開放一般民眾入館，若當天無托育機構預約，則開放一般民眾入館。可逕洽壯圍親子館電話03-9301669。

宜蘭首座利用校園空間設立的親子館啟用位於古亭國小，這裡有大碗公溜滑梯、涵洞躲貓貓...
宜蘭首座利用校園空間設立的親子館啟用位於古亭國小，這裡有大碗公溜滑梯、涵洞躲貓貓及古早幫浦等，貼近大自然色彩活潑多元，成了宜蘭最好玩的學校。圖／縣府提供
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宜蘭首座利用校園空間設立的親子館啟用位於古亭國小，這裡有大碗公溜滑梯、涵洞躲貓貓...
宜蘭首座利用校園空間設立的親子館啟用位於古亭國小，這裡有大碗公溜滑梯、涵洞躲貓貓及古早幫浦等，貼近大自然色彩活潑多元，成了宜蘭最好玩的學校。圖／縣府提供
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宜蘭首座利用校園空間設立的親子館啟用位於古亭國小，這裡有大碗公溜滑梯、戲砂池及涵...
宜蘭首座利用校園空間設立的親子館啟用位於古亭國小，這裡有大碗公溜滑梯、戲砂池及涵洞躲貓貓等，貼近大自然色彩活潑多元，成了宜蘭最好玩的學校。圖／縣府提供
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親子溜滑梯托育

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